Украине нужны от Израиля очень скорые шаги в военно-техническом сотрудничестве, - экспосол в США Чалый
Украине нужно от Израиля военно-техническое сотрудничество по противодействию беспилотникам, которые Иран поставляет РФ
Об этом заявил экспосол Украины в США, глава правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый в эфире Эспрессо.
"Украине сейчас нужны от Израиля очень быстрые шаги в военно-техническом сотрудничестве, в идеале или то, что уже сделал Израиль, снял на запрет поставку Эстонии некоторых систем", - отметил экспосол.
Также Валерий Чалый отметил, что у Израиля есть хорошие системы антидроновой борьбы против иранских беспилотников, которые можно использовать даже на обычных малых самолетах.
"Это новая технология. И очень хорошо было бы сейчас быстро посотрудничать именно по Ирану. То есть у нас общий враг на самом деле", - подчеркнул он.
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