Об этом заявил экспосол Украины в США, глава правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый в эфире Эспрессо.

"Украине сейчас нужны от Израиля очень быстрые шаги в военно-техническом сотрудничестве, в идеале или то, что уже сделал Израиль, снял на запрет поставку Эстонии некоторых систем", - отметил экспосол.

Также Валерий Чалый отметил, что у Израиля есть хорошие системы антидроновой борьбы против иранских беспилотников, которые можно использовать даже на обычных малых самолетах.

"Это новая технология. И очень хорошо было бы сейчас быстро посотрудничать именно по Ирану. То есть у нас общий враг на самом деле", - подчеркнул он.

26 октября Президент Украины отметил положительные сдвиги в двустороннем сотрудничестве с Израилем.

4 ноября посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что на отношение Израиля к войне РФ против Украины повлияли на усиление сотрудничества России с Ираном и общественное мнение.

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