Украине нужны изменения в законодательство для привлечения к ответственности за лингвоцид, – Кремень

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень, принявший 14 сентября участие в круглом столе "Лингвоцид как один из инструментов рашизма", проведенного в медиацентре Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств.

"Языковая политика оккупационных администраций идентична с периодом царской России, советскими временами. Сегодня на временно оккупированных территориях происходит не только вытеснение украинского языка путем замещения его на русский, - нам известны факты преследования, пытки граждан Украины по языковому признаку", - рассказал Кремень.

По его словам, языковая политика оккупантов вредит всем сферам жизни на захваченных территориях, но особенно сфере образования.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ офис уполномоченного задокументировал более 200 подобных фактов лингвоцида украинского языка на временно оккупированных территориях.

"Все они переданы в правоохранительные органы, правозащитные украинские и международные организации, их приобщают к уже открытым уголовным производствам. Мы активно работаем над тем, чтобы наш голос был не только слышен, но и чтобы каждый, кто имеет отношение к лингвоциду в Украине, был строго наказан. Для этого нам нужна не только безусловная международная поддержка. Уже сейчас мы должны работать над обновлением содержания нашего законодательства, чтобы у нас были инструменты привлечения к ответственности за лингвоцид", - подчеркнул Кремень.