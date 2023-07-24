Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Украине, если честно, наиболее интересны именно кассетные ракеты ATACMS. Это уникальный ответ на вопрос, что делать с передовыми вертолетными площадками россиян, авиабазами. Большие скопления целей, которые трудно поразить Storm Shadow, SCALP или другими крылатыми ракетами. Потому что на каждую цель необходимо израсходовать одну ракету, а кассетный ATACMS справится за значительное количество ракет", - заявилон.

Катков добавил, что несколько кассетных ракет нужно на такую типичную цель, как стандартный аэродром.

"Здесь вопрос - остались ли сами эти кассетные ATACMS вообще в строю армии США. У них срок эксплуатации - 10 лет и они производились до 2003 года. Потом их сняли с производства. Проводился ли ремонт - вопрос. На мой взгляд, это было бы более эффективно", - подытожил эксперт.

Что известно об отправке ATACMS Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило, что у США нет достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине