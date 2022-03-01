Украине нужны гарантии безопасности, если ее не готовы принимать в НАТО, - Зеленский в интервью Reuters и CNN

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью Reuters и CNN.



По словам президента Украины, Киев потребует юридических гарантий безопасности.



"Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны выработать общие гарантии безопасности для Украины", - подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что необходимо обеспечить территориальную целостность, защиту границ, особые отношения со всеми соседями и безопасность.



"Это значит, что у нас есть наша территориальная целостность, что наши границы защищены, у нас особые отношения со всеми нашими соседями, мы в полной безопасности, и гаранты, которые обеспечивают нам безопасность, они гарантируют это юридически", - пояснил президент Украины Владимир. Зеленский.



Зеленский отмечает, что Россия не остановится на одной Украине, если выиграет эту войну.



"Если Украина падет, дальше все эти войска будут на границах стран - членов НАТО, будут на границе Литвы, Польши и т.д. И там у вас будет тот же вопрос, и вот там будет большое уже второе испытание. Потому что там так же будут провокации Они уже были… Были примеры с территории Беларуси, когда был миграционный кризис, было давление… И где тогда было НАТО?



А они должны были спрашивать тогда, садиться за стол переговоров – Путин, Лукашенко, кто тогда давил на границы, и говорить об этом… И говорить: смотри, если так будет, мы будем отвечать, не предупреждать, а отвечать. Если давят – отвечай, защищай эту даже маленькую балтийскую страну. Зачем вы ее брали в НАТО, зачем гарантировали безопасность?" - говорит Зеленский.

28 февраля в ответ на полномасштабное нападение России на Украину НАТО усилило свои меры воздушной безопасности и ввело круглосуточное патрулирование во всех трех странах Балтии.

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