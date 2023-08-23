Украине нужно выйти к Азовому морю: полковник СБУ Костенко объяснил стратегию наступления ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наши стратегические направления ударов - это Бердянск и Мелитополь. Потому что стратегически нам нужно выйти на рубеж Азовского моря. Взять под контроль часть Азовского моря, Крымский мост, который должен быть уничтожен. Разрезать группировку россиян на две части. Поражать порты, которые находятся на Черному и Азовскому морям - это уже экономическая стратегия. Это нам дает большие перспективы. Конечно, активные действия продолжаются на нескольких направлениях. Там, где будет успех, ВСУ будет пытаться его развивать", - подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ также добавил, что уничтожение военного потенциала РФ является одной из задач контрнаступления ВСУ.

"На такие действия перейдет наша дальнейшая стратегия. Война переходит в новую фазу - войну экономик. Мы должны понимать свои ресурсы, важно выбить их ресурсы. Это позволит нашим войскам более успешно продвигаться", - подчеркнул Костенко.