Украине нужно вырабатывать политическую позицию о послевоенном статусе Крыма, - экс-замминистра обороны Фролова
Пора проговаривать и вырабатывать официальную политическую позицию по поводу того, какой статус будет у Крыма после окончания войны и возвращения контроля над ним
Об этом в эфире Еспресо заявила экс-замминистра обороны Алина Фролова.
"Эксперты соглашаются с тем, что Крым должен быть национальной автономией крымских татар. Украина к этому движется, были приняты соответствующие законы в отношении коренных народов Крыма. Такая "корявая" автономия Крыма, существующая сейчас - определена в Конституции и была навязана РФ после СССР", – считает она.
По мнению Фроловой, это был шантаж России, требовавшей именно такого статуса Крыма.
"Таким образом РФ закладывала бомбу под наш суверенитет. Чтобы убрать такую автономию – нужно отсутствие военного времени, чтобы внести изменения в Конституцию. Я думаю, что действительно пора проговаривать и вырабатывать официальную политическую позицию. Надо заявлять о том, каким будет статус Крыма или какой статус мы хотим получить и таким образом приближать изменения", - подытожила экс-чиновник.
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