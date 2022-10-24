Об этом в эфире Еспресо заявила экс-замминистра обороны Алина Фролова.

"Эксперты соглашаются с тем, что Крым должен быть национальной автономией крымских татар. Украина к этому движется, были приняты соответствующие законы в отношении коренных народов Крыма. Такая "корявая" автономия Крыма, существующая сейчас - определена в Конституции и была навязана РФ после СССР", – считает она.

По мнению Фроловой, это был шантаж России, требовавшей именно такого статуса Крыма.

"Таким образом РФ закладывала бомбу под наш суверенитет. Чтобы убрать такую автономию – нужно отсутствие военного времени, чтобы внести изменения в Конституцию. Я думаю, что действительно пора проговаривать и вырабатывать официальную политическую позицию. Надо заявлять о том, каким будет статус Крыма или какой статус мы хотим получить и таким образом приближать изменения", - подытожила экс-чиновник.