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Главная война с Россией Украине нужно воевать маневрено, ведь у России много пушечного мяса, - военный эксперт Глен Грант
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Украине нужно воевать маневрено, ведь у России много пушечного мяса, - военный эксперт Глен Грант

19 июня, 2022 воскресенье
16:07
война с Россией Глен Грант

Военный эксперт, британский подполковник в отставке Глен Грант считает, что Украине необходимо менять тактику и воевать со страной-агрессором Российской Федерацией маневренно, ведь у России много пушечного мяса и более мощная артиллерия

Британский отставной военный рассказал об этом в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Старой тактикой Россию не победить. Россияне всегда могут противопоставить больше, чем вы. Они всегда будут иметь больше пушечного мяса, будут больше артиллерии. Если вы собираетесь воевать с Россией один на один, то вам всегда понадобится такое же количество артиллерии, которую имеют россияне, это понятно. Если же рассматривать поле боя с точки зрения маневра, то нужно гораздо меньше артиллерии, чтобы можно было возвести ее в одном месте и создать неожиданность, сформировать большую концентрацию силы", - отметил Грант.

Военный эксперт добавил, что нужно прибегать к более хитрой тактике ведения боевых действий, которая будет учитывать тот факт, что мощь армии России значительно выше.

"Бой должен основываться на таких принципах войны, как неожиданность, концентрация сил. Пока вы будете на позиции "друг на друга" - это гарантированный путь к поражению. Так что россияне могут продолжать вечно, довозя солдат и артиллерию на линию фронта. они могут действовать гораздо дольше, чем может позволить себе Украина", – заметил Глен Грант.

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