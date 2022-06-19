Британский отставной военный рассказал об этом в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Старой тактикой Россию не победить. Россияне всегда могут противопоставить больше, чем вы. Они всегда будут иметь больше пушечного мяса, будут больше артиллерии. Если вы собираетесь воевать с Россией один на один, то вам всегда понадобится такое же количество артиллерии, которую имеют россияне, это понятно. Если же рассматривать поле боя с точки зрения маневра, то нужно гораздо меньше артиллерии, чтобы можно было возвести ее в одном месте и создать неожиданность, сформировать большую концентрацию силы", - отметил Грант.

Военный эксперт добавил, что нужно прибегать к более хитрой тактике ведения боевых действий, которая будет учитывать тот факт, что мощь армии России значительно выше.

"Бой должен основываться на таких принципах войны, как неожиданность, концентрация сил. Пока вы будете на позиции "друг на друга" - это гарантированный путь к поражению. Так что россияне могут продолжать вечно, довозя солдат и артиллерию на линию фронта. они могут действовать гораздо дольше, чем может позволить себе Украина", – заметил Глен Грант.

Боец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что пора украинским военным выйти из Северодонецка .

Аналитик Defense Express Сергей Згурец выразил мнение, что ВСУ лучше переместиться из Северодонецка на высоты в Лисичанске и оттуда уничтожать российских оккупантов.

Генерал-майор запаса, военный прокурор Украины 2019-2020 гг. Виктор Чумак считает, что Вооруженные силы Украины скорее уничтожают российскую армию, чем армия России нашу.

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