Украине нужно усилить границу с Беларусью, но 17 млрд грн на строительство "стены" не хватит, - военный эксперт
Военный эксперт Олег Жданов уверен, что контроль над белорусско-украинской границей нужно усилить, но 17 млрд грн, озвученных главой МВД Денисом Монастырским, для этого не хватит
Эксперт заявил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
“О просьбе министра внутренних дел Дениса Монастырского о закладке в бюджет на 2022 год 17 млрд грн на обустройство границы с Россией и Беларусью – это оборудование границы в инженерном и фортификационном планах. Это тот же проект "стена" с интеллектуальным наполнением (круглосуточное видеонаблюдение и сигнализация). Но 17 млрд грн – ок. 700-750 млн евро – именно такую цифру предлагал нам Европейский Союз в 2015 году, когда мы начинали проект "стена". И это была стоимость только границы с Российской Федерацией. Сегодня цены выросли и нужно удостовериться, хватит ли этих средств для обустройства всей границы, с Беларусью также”, – отметил Жданов.
Военный эксперт отметил, что очень высока вероятность того сценария, что мигрантов с польской границы могут завернуть к границе Беларуси с Украиной. И, скорее всего, это будет террористически-информационная операция давления на Украину для выполнения Минских договоренностей.
“Что касается вторжения России в Украину, я доверяю словам главнокомандующего ВСУ, что ситуация стабильная и контролируемая, а перемещения если и есть, то они плановые. И все российские войска находятся в пунктах постоянной дислокации», – добавил Олег Жданов.
Военный эксперт также считает, что стране нужно усилить белорусско-украинскую границу увеличением количества патрулей пограничной службы и силами специальных операций, чтобы они предотвращали проникновение нелегалов на территорию Украины. А также радиотехническими средствами наблюдения и разведки, учитывая беспилотные летательные аппараты.
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Напомним, 14 ноября Монастырский заявил, что в случае обострения ситуации на границе с Беларусью в приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение .
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19 ноября Монастырский сообщил, что правительство выделит дополнительные средства на обустройство границы с Беларусью и Российской Федерацией, и заявило, что для охраны границы с Беларусью правоохранители в случае агрессивного поведения мигрантов будут применять спецсредства и оружие .
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