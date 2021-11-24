Украине нужно усилить границу с Беларусью, но 17 млрд грн на строительство "стены" не хватит, - военный эксперт

Эксперт заявил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

“О просьбе министра внутренних дел Дениса Монастырского о закладке в бюджет на 2022 год 17 млрд грн на обустройство границы с Россией и Беларусью – это оборудование границы в инженерном и фортификационном планах. Это тот же проект "стена" с интеллектуальным наполнением (круглосуточное видеонаблюдение и сигнализация). Но 17 млрд грн – ок. 700-750 млн евро – именно такую цифру предлагал нам Европейский Союз в 2015 году, когда мы начинали проект "стена". И это была стоимость только границы с Российской Федерацией. Сегодня цены выросли и нужно удостовериться, хватит ли этих средств для обустройства всей границы, с Беларусью также”, – отметил Жданов.

Военный эксперт отметил, что очень высока вероятность того сценария, что мигрантов с польской границы могут завернуть к границе Беларуси с Украиной. И, скорее всего, это будет террористически-информационная операция давления на Украину для выполнения Минских договоренностей.

“Что касается вторжения России в Украину, я доверяю словам главнокомандующего ВСУ, что ситуация стабильная и контролируемая, а перемещения если и есть, то они плановые. И все российские войска находятся в пунктах постоянной дислокации», – добавил Олег Жданов.

Военный эксперт также считает, что стране нужно усилить белорусско-украинскую границу увеличением количества патрулей пограничной службы и силами специальных операций, чтобы они предотвращали проникновение нелегалов на территорию Украины. А также радиотехническими средствами наблюдения и разведки, учитывая беспилотные летательные аппараты.





Напомним, 14 ноября Монастырский заявил, что в случае обострения ситуации на границе с Беларусью в приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение .

19 ноября Монастырский сообщил, что правительство выделит дополнительные средства на обустройство границы с Беларусью и Российской Федерацией, и заявило, что для охраны границы с Беларусью правоохранители в случае агрессивного поведения мигрантов будут применять спецсредства и оружие .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb