Об этом Столтенберг сказал в интервью агентству Reuters во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это ключевой момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны дать больше оружия сегодня", - сказал он.

Отмечается, что в Рамштайне главное внимание будет сосредоточено не на том, что передадут Соединенные Штаты, а на том, прекратит ли Германия противиться отправке своих боевых танков Leopard в Украину или по крайней мере одобрит их передачу из стран-союзников.

Столтенберг подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации по передаче Украине танков. В то же время он приветствовал решение Британии отправить Киеву свои танки Challenger 2.

По словам генсека НАТО, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны и бронетехники, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что имеющееся вооружение продолжает функционировать.

По его мнению, хотя ситуация на фронтах боевых действий стабилизировалась за последние недели, длительные ожесточенные бои в городе Бахмут на востоке продемонстрировали важность передачи большего количества вооружения для поддержки Украины.

"Президент (России Владимир) Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, поэтому он должен понять, что не может победить на поле боя", - добавил Столтенберг.

18 января Европарламент призвал канцлера Германии Шольца без промедлений передать Украине танки Leopard 2. Чиновники подчеркнули, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.

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