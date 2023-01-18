Украине нужно существенно больше оружия, в войне наступил переломный момент, - Столтенберг
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал увеличить поставки оружия в Украину в "поворотный момент российской полномасштабной агрессии"
Об этом Столтенберг сказал в интервью агентству Reuters во время Всемирного экономического форума в Давосе.
"Это ключевой момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны дать больше оружия сегодня", - сказал он.
Отмечается, что в Рамштайне главное внимание будет сосредоточено не на том, что передадут Соединенные Штаты, а на том, прекратит ли Германия противиться отправке своих боевых танков Leopard в Украину или по крайней мере одобрит их передачу из стран-союзников.
Столтенберг подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации по передаче Украине танков. В то же время он приветствовал решение Британии отправить Киеву свои танки Challenger 2.
По словам генсека НАТО, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны и бронетехники, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что имеющееся вооружение продолжает функционировать.
По его мнению, хотя ситуация на фронтах боевых действий стабилизировалась за последние недели, длительные ожесточенные бои в городе Бахмут на востоке продемонстрировали важность передачи большего количества вооружения для поддержки Украины.
"Президент (России Владимир) Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, поэтому он должен понять, что не может победить на поле боя", - добавил Столтенберг.
- 18 января Европарламент призвал канцлера Германии Шольца без промедлений передать Украине танки Leopard 2. Чиновники подчеркнули, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.
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