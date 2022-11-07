Украине нужно создать ракетный щит, который сделает невозможной агрессию РФ в будущем, - военный эксперт Бадрак
Военный эксперт Валентин Бардак считает, что в Украине нужно создать неядерный ракетный щит, чтобы предотвратить будущую агрессию РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Украина не может создать ядерное оружие. Это вопрос не только политический, но и экономический. Однако для Украины можно создать неядерный щит сдерживания. Скажем, ракетный щит. Это вполне возможно. Когда Россия будет знать, что у Украины есть по 5-8 тыс. разных ракет, их риторика быстро изменится", - пояснил Бадрак.
Военный эксперт подчеркнул, что Украина зависима от военной помощи наших партнеров.
"Украина не может сейчас нанести удары по энергетической инфраструктуре РФ. Поскольку мы зависим от военной помощи наших партнеров. Еще в апреле в США некоторые чиновники говорили о том, что нужно предоставить Украине такие средства поражения, которые могли бы уничтожить военные аэродромы. Однако очень быстро об этой теме забыли и уже давно не говорят об этом", – добавил он.
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