Украине нужно самой определять рамки победы над Россией, - Княжицкий

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Мы не должны думать о том, что кто-то на Западе может не дать Украине выиграть войну против России, чтобы очень не унизить Путина. Мы сами должны решать этот вопрос. В Израиле, когда они вели свои войны за независимость, не спрашивали ли могут они выиграть или нет, они боролись за свою жизнь так же, как и мы, поэтому этот вопрос выигрываем или нет, другой вопрос заключается в том, что мы понимаем под выигрышем. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сказал, что победой для Украины будет освобождение всех территорий Украины, включая Крым.Президент Зеленский говорил о том, что победой будет выход на границы по состоянию на 23 февраля. Поэтому в первую очередь мы должны сами для себя определить, что для нас будет означать победа над Россией, а уже потом определять, будут ли нам в этом способствовать наши партнеры", - пояснил Княжицкий.

Княжицкий подчеркнул, что Украине следует объединить усилия для того, чтобы нам предоставили средства для победы над Российской Федерацией

"Нам никто ничего не давать. Мы должны сами объединить усилия для того, чтобы нам дали оружие. Оружие для того, чтобы мы смогли спасти украинскую экономику, людей и наши города. Это дело, прежде всего, самих украинцев. Как и то, будут ли нам помогать. Ведь очевидно, что западные общества будут уставать от войны. Это все зависит от многих факторов, но самый главный - это мы сами. Мы сами боремся за свое право на независимость и существование", - добавил Княжицкий.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма не стоит привязывать к переговорному процессу с Россией по прекращению войны, также против силового способа возвращения этих территорий , ведь тогда десятки тысяч украинских воинов погибнут

Руководитель военной разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Wall Street Journal , что Украина продолжит боевые действия до вытеснения российских оккупантов со всей своей территории, включая Крым.