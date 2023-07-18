Об этом основатель аналитического центра PRO.MOVA отметил в эфире Эспрессо.

"Демографы понимают очень четко, что в конечном случае это все упреется в миграционные вопросы, потому что мы видим, что рождаемость была и до войны низкой. Она низка и нет оснований считать, что высокая рождаемость может нам помочь, а это значит, что нам нужно развивать культурные институции", - комментирует он.

Глебовицкий отмечает, что это означает, что украинцам следует учиться распространять культуру за пределы людей украинского происхождения.

"Это означает, что мы должны пересмотреть свою культурную политику. Я бы сказал, что культурная политика является одной из точек провала действующей администрации, мы не имеем того качества политики, которое нужно для того, чтобы дать ответ на вызовы, в частности демографические", - считает он.