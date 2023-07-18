Украине нужно развивать культурные институты, чтобы дать ответ, в частности, на демографические вызовы, - Глебовицкий
Эксперт по долгосрочным стратегиям Евгений Глебовицкий считает, что культурная политика является одной из точек провала действующей администрации и Украина не имеет того качества политики, которое нужно для того, чтобы дать ответ на, в частности, демографические вызовы
Об этом основатель аналитического центра PRO.MOVA отметил в эфире Эспрессо.
"Демографы понимают очень четко, что в конечном случае это все упреется в миграционные вопросы, потому что мы видим, что рождаемость была и до войны низкой. Она низка и нет оснований считать, что высокая рождаемость может нам помочь, а это значит, что нам нужно развивать культурные институции", - комментирует он.
Глебовицкий отмечает, что это означает, что украинцам следует учиться распространять культуру за пределы людей украинского происхождения.
"Это означает, что мы должны пересмотреть свою культурную политику. Я бы сказал, что культурная политика является одной из точек провала действующей администрации, мы не имеем того качества политики, которое нужно для того, чтобы дать ответ на вызовы, в частности демографические", - считает он.
- 18 июля сообщалось , что Минкульт работает над внедрением английского языка в кинотеатрах с учетом интересов как зрителей, так и бизнеса. Один из вариантов – в процессе обсуждения.
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