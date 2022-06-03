Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По словам главы МВД, от вражеских мин уже пострадали многие мирные жители, а специалистам нужно разминировать еще 30 млн гектаров территории Украины.

"Для сравнения, нам нужно обработать еще более 30 млн. гектаров. Мы привлекаем иностранные команды пиротехников и их технику, они помогают нам разминировать украинские территории", – сказал Денис Монастырский.

Сейчас идет разминирование Киевщины, Сумщины, Черниговщины и Харьковщины - территорий, которые освободили от оккупантов. Специалисты уже завершили оперативное разминирование более 2,7 млн. гектаров Украины.

"Я убежден, что наша реальность должна измениться. Каждый школьник, каждый работник, мать и отец должны знать и научить своих детей минной безопасности", - подытожил Монастырский.

Отметим, МВД запустило приложение, где можно сообщать о найденной взрывчатке.

А Норвегия вызвалась помочь разминировать территории Украины.

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