Об этом в эфире Еспресо заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

"Начались правильные разговоры о том, что нам продолжать наши мобилизационные движения. Люди, находящиеся много месяцев на войне, нуждаются в ротации, определенном отдыхе для того, чтобы привести себя и оружие в порядок морально и физически", - отметил он.

По словам Гетьмана, человек, который воюет 3-4 месяца, теряет качества, которые нужны, чтобы давать отпор.

"Нам нужно еще мобилизовывать людей, но не из-за больших потерь. Сейчас условно есть две группы военных. Одна находится на поле боя, а другая - в пункте постоянной дислокации. Там проходят боевую слаженность. Человек, возвращающийся с поля боя, едет в часть. Нужна третья группа людей - свежемобилизованные. Чтобы была такая цепочка - человек с фронта едет на отдых, затем на пункт постоянной дислокации на неделю. Нужно три группы людей, у нас их две. Никто не собирается мобилизованных бросать на фронт - они пойдут на учебу, чтобы дать возможность бойцам, проявляющим героизм, привести себя в порядок", - сказал аналитик.