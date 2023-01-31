Украине нужно продолжать мобилизационные движения, чтобы люди с фронта могли привести себя в порядок, - военный аналитик Гетьман
Люди, которые много месяцев на войне, нуждаются в ротации - для этого нужно набирать новых мобилизованных и обучать их
Об этом в эфире Еспресо заявил военный аналитик Алексей Гетьман.
"Начались правильные разговоры о том, что нам продолжать наши мобилизационные движения. Люди, находящиеся много месяцев на войне, нуждаются в ротации, определенном отдыхе для того, чтобы привести себя и оружие в порядок морально и физически", - отметил он.
По словам Гетьмана, человек, который воюет 3-4 месяца, теряет качества, которые нужны, чтобы давать отпор.
"Нам нужно еще мобилизовывать людей, но не из-за больших потерь. Сейчас условно есть две группы военных. Одна находится на поле боя, а другая - в пункте постоянной дислокации. Там проходят боевую слаженность. Человек, возвращающийся с поля боя, едет в часть. Нужна третья группа людей - свежемобилизованные. Чтобы была такая цепочка - человек с фронта едет на отдых, затем на пункт постоянной дислокации на неделю. Нужно три группы людей, у нас их две. Никто не собирается мобилизованных бросать на фронт - они пойдут на учебу, чтобы дать возможность бойцам, проявляющим героизм, привести себя в порядок", - сказал аналитик.
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