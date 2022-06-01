Дипломат рассказал об этом в эфире Еспресо.

"Советую своим украинским друзьям как можно скорее имплементировать действующее соглашение об ассоциации с ЕС, потому что в этом соглашении есть условия для глубокой и полной зоны свободной торговли. Это значит, что Украина может относительно быстро стать членом единого европейского рынка. И это значит, что согласно с действующим соглашением об ассоциации мы можем интегрировать украинскую экономику в экономику Европейского Союза. А это будет чрезвычайно важно, чтобы улучшить условия жизни украинцев. Таким образом европейские бизнесмены могли бы убедить наших политических лидеров в том, что Украину необходимо как можно быстрее интегрировать в ЕС" , – отметил Мингарелли.

Дипломат добавил, что украинской власти необходимо ускорить экономические и политические реформы в Украине.

"Украине также необходимо ускорить политические и экономические реформы, чтобы применить невероятный экономический потенциал вашей страны. Таким образом вы убедите европейских лидеров, что Украина будет не обузой, а преимуществом, ведь ваша страна имеет фантастический потенциал", - отметил Хюг Мингарелли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb