Украине нужно поскорее имплементировать соглашение об ассоциации с ЕС, - дипломат Мингарелли
Глава представительства ЕС в Украине в 2016-2019 гг. Хюг Мингарелли убежден, что Украине нужно как можно скорее имплементировать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, чтобы улучшить экономическое положение и жизнь украинцев
Дипломат рассказал об этом в эфире Еспресо.
"Советую своим украинским друзьям как можно скорее имплементировать действующее соглашение об ассоциации с ЕС, потому что в этом соглашении есть условия для глубокой и полной зоны свободной торговли. Это значит, что Украина может относительно быстро стать членом единого европейского рынка. И это значит, что согласно с действующим соглашением об ассоциации мы можем интегрировать украинскую экономику в экономику Европейского Союза. А это будет чрезвычайно важно, чтобы улучшить условия жизни украинцев. Таким образом европейские бизнесмены могли бы убедить наших политических лидеров в том, что Украину необходимо как можно быстрее интегрировать в ЕС" , – отметил Мингарелли.
Дипломат добавил, что украинской власти необходимо ускорить экономические и политические реформы в Украине.
"Украине также необходимо ускорить политические и экономические реформы, чтобы применить невероятный экономический потенциал вашей страны. Таким образом вы убедите европейских лидеров, что Украина будет не обузой, а преимуществом, ведь ваша страна имеет фантастический потенциал", - отметил Хюг Мингарелли.
- Президент Эстонии Алар Карис считает, что Украине нужно предоставить статус кандидата на членство в Евросоюзе.
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но отметила, что все критерии для членства должны быть выполнены.
- Посол Украины в Республике Кипр Руслан Нимчинский заявил, что Кипр поддерживает, чтобы Украина стала кандидатом на членство в Евросоюзе уже в июне.
- Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страны-лидеры ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
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