Украине нужно побольше "Уолкеров"
FT опубликовало интересный текст бывшего спецпредставителя США по Украине
Статья позволяет проследить пропасть между "нынешними" и "бывшими", то есть между парализованными должностными обязанностями спикерами и людьми, способными свободно выражать собственные мнения, в частности, такими как Уолкер:
Саммит в Вильнюсе отражает непонимание того, что характер европейской безопасности изменился. Украина выполняет работу за НАТО – борется за защиту границ свободной Европы. При этом Украина более состоятельна в военном плане, чем большинство членов НАТО. И защищает Украина те ценности, на которых Североатлантический союз и основывается.
Если Киев застрянет "в зале ожидания НАТО", это даст Путину зеленый свет для нового нападения. Конечно, Украина сначала должна выиграть войну.
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В настоящее время существует фундаментальное расхождение между обязательствами НАТО по безопасности и отказом предоставить Украине четкий путь к членству. Это разногласие необходимо срочно устранить уже в следующем году и пригласить Украину в Альянс.
В противном случае сложно представить, что НАТО сможет защитить Европу без Украины.
Даже после возможного примирения в Украине страна-агрессор перегруппируется. Она будет готовиться к новому нападению. Путин в дальнейшем обратит свое мнение на Эстонию, Латвию, Литву и даже Финляндию, которые являются странами ЕС и НАТО.
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Подобные мнения важны, поскольку под их влиянием формируется политический запрос общества к власти. Чем больше "Уолкеров" заявят о своей позиции, тем активнее тот же американский электорат будет выступать в поддержку Украины. А значит — Белый Дом все меньше будет бояться "риска эскалации" войны.
Социум формирует повестку дня, и в наших силах повлиять на нее.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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