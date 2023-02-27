Украине нужно освободить более 70 тыс. кв. км Черного моря, - командующий ВМС ВСУ
В свою очередь 25 тыс. кв. км Черного моря является так называемой "серой зоной", куда не заходят российские корабли, опасаясь уничтожения
Об этом рассказал командующий Военно-Морскими силами ВСУ, вице-адмирал Алексей Неежпапа.
Он отметил, что это почти площадь Одесской или Харьковской областей.
"Сегодня 25 тысяч квадратных километров украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения. Это площадью почти как территория Одесской или Харьковской областей. Общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тысяч квадратных километров" , – говорится в сообщении.
Неежпапа также напомнил, что если в первые дни полномасштабного вторжения окупантов можно было невооруженным глазом увидеть у берегов Одессы, то сейчас они уже не подходят к контролируемым Украиной берегам.
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