Украине нужно иметь мощную ракетную программу, которая будет держать агрессора в тонусе, - дипломат Огрызко
Дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко отметил, что единственная гарантия безопасности Украины – это членство в НАТО
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"НАТО – это единственная гарантия безопасности, защищающая все страны-члены Альянса. Это дает уверенность, что на тебя не нападут. Потому что за спиной стоят ядерные страны. Также будущими гарантиями Украины является наличие ракетных систем дальностью до 5 тыс. км". Чтобы как только возникала опасность, наши ракеты покрывали 2,5 тыс. км российской территории. Тогда будет 100%-ная гарантия безопасности", - подчеркнул Огрызко.
По словам дипломата, в договоре НАТО четко прописано: если агрессор рискнет напасть на маленькую страну-члена Альянса, - будет иметь дело с немаленькими США.
"Подчеркиваю: нам нужно иметь мощную ракетную программу, которая будет держать потенциального агрессора в тонусе. Есть еще лучший вариант гарантий безопасности Украины – это исчезновение России с лица земли", – подытожил Огрызко.
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