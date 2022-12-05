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Украине нужно иметь мощную ракетную программу, которая будет держать агрессора в тонусе, - дипломат Огрызко

5 декабря, 2022 понедельник
17:43
война с Россией

Дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко отметил, что единственная гарантия безопасности Украины – это членство в НАТО

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"НАТО – это единственная гарантия безопасности, защищающая все страны-члены Альянса. Это дает уверенность, что на тебя не нападут. Потому что за спиной стоят ядерные страны. Также будущими гарантиями Украины является наличие ракетных систем дальностью до 5 тыс. км". Чтобы как только возникала опасность, наши ракеты покрывали 2,5 тыс. км российской территории. Тогда будет 100%-ная гарантия безопасности", - подчеркнул Огрызко.

По словам дипломата, в договоре НАТО четко прописано: если агрессор рискнет напасть на маленькую страну-члена Альянса, - будет иметь дело с немаленькими США.

"Подчеркиваю: нам нужно иметь мощную ракетную программу, которая будет держать потенциального агрессора в тонусе. Есть еще лучший вариант гарантий безопасности Украины – это исчезновение России с лица земли", – подытожил Огрызко.

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона и подчеркнул, что необходимы гарантии безопасности от России, а не для нее
  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что решающая роль страны в этот момент истории состоит в том, чтобы стать одним из главных поставщиков безопасности в Европе.

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