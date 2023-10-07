"Украине нужно думать, как убедить партнеров продолжить поддержку": дипломат Дещица о влиянии ситуации в Израиле на Киев
Дипломат, Чрезвычайный и полномочный Посол, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что украинским властям нужно думать над тем, как убедить партнеров продолжить поддержку
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"Я думаю, что Украине нужно делать то, что делала Украина с первых дней широкомасштабной агрессии – надеяться прежде всего на свои силы. И так было в первые дни, когда мир ожидал, что Украина не выдержит российского нашествия, но этого не произошло" , – отметил он.
Дещица добавил, что, очевидно, сейчас перед нами стоят гораздо более сложные задачи, стране нужно думать о том, как увеличивать количество вооружений производимых здесь, как больше тратить денег на оборону и безопасность.
"Нам нужно думать о том, как, несмотря на то, что внимание мира может быть рассеяно и не только в связи с тем, что происходят конфликты в других регионах мира, а также из-за вопросов предвыборной кампании, внутриполитической ситуации в разных странах. И поэтому нам нужно будет думать, как все-таки убеждать наших партнеров, чтобы они продолжали поддержку Украины", - подчеркнул дипломат.
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