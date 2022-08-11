Украине нужно докупить 1-2 млрд кубометров газа, этого должно хватить на отопительный сезон, - эксперт в сфере энергетики

Об этом в эфире Еспресо заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Маловероятно, что мы заполним 19 млрд кубических метров и есть вопрос, необходимо ли такие объемы иметь. На спотовых рынках стоимость природного газа превышает 2 тыс. евро/1 тыс. кубов. Украина неспособна потянуть такую цену. По долгосрочным контрактам можно купить подешевле - за 800-100 евро. Это тоже очень дорого и таких объемов не хватает", - сказал он.

По словам эксперта, нужно рассчитывать на газ собственной добычи.

"Мы сможем наполнить им где-то 13,5 - 14 млрд кубов до 1 ноября. Возможно, еще докупить 1-2 млрд кубических метров, я думаю, что этого должно хватить, на 19 млрд у нас денег не хватит. Мы не сможем найти соответствующие ресурсы. Никто нам их не даст, потому что газовый голод ожидается и в странах ЕС зимой", - подытожил Омельченко.