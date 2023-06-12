Сначала было восхищение от того, как украинский народ и его армия вопреки всему дали по зубам агрессору. Даже вопреки демонстративному игнорированию руководством государства предупреждений. Сюжет "Давид против Голиафа" – очень популярен в западной культуре.

Потом были жуткие кадры Бучи, Бородянки, Тростянца, Харьковщины… Для человека из демократической страны такие преступления немыслимы. Легко воспринимается идея, что эти преступления должны быть наказаны. Хотя не ясно, как, когда речь идет об огромном ядерном государстве.

А потом было осеннее контрнаступление – и освобождение в течение часов и дней территорий, которыми "вторая армия мира" овладевала месяцами. У западной аудитории возникло подозрение, что великана все-таки можно преодолеть. А когда он ответил на военные поражения варварскими обстрелами мирной инфраструктуры, у большинства граждан демократических стран не было вопросов, почему на варвара нужно налагать новые и новые санкции. Даже если это означает необходимость несколько сэкономить.

Война становится "привычной" для западного обывателя. Россия же тратит миллиарды и миллиарды на пропаганду, информационные и психологические операции, идеологическую обработку, "полезных идиотов" и агентов влияния. И не все они действуют так "тупо и глупо", как нам хотелось бы

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Но время идет. Война становится "привычной" для западного обывателя. Россия же тратит миллиарды и миллиарды на пропаганду, информационные и психологические операции, идеологическую обработку, "полезных идиотов" и агентов влияния. И не все они действуют так тупо и глупо, как нам бы хотелось.

Со временем сюжеты, которые они подбрасывают, завоевывают внимание. Тем более что медиа везде любят сенсации и не очень любят власть (любую). Поэтому теории заговора, внезапные разоблачения и "не все так однозначно" в ассортименте все чаще находят путь на полосы СМИ, в умы лидеров мысли и в мировосприятии обывателей. Все эти "подрывы Северного потока", "вопросы оружия", даже осторожные поначалу комментарии о преступлении россиян на Каховской ГЭС — из этого корня. А если подобное еще и замешано на внутренних политических темах, например в Венгрии, Словакии или Австрии – опрос фиксируют даже шатание общественного мнения между версиями, кто же виноват в войне. Все более важными становятся и экономические вопросы – например, в ситуации с экспортом украинской агропродукции.

Украина должна адаптировать свою информационную политику. Агрессия России и дальше должна восприниматься ценностно как защита от абсолютного зла. А подлые сюжетики – отвергаться на подходах и журналистами, и лидерами мнений, и рядовыми гражданами

На этом фоне Украина должна адаптировать свою информационную политику. Агрессия России и дальше должна восприниматься ценностно как защита от абсолютного зла. А подлые сюжетики – отвергаться на подходах и журналистами, и лидерами мнений, и рядовыми гражданами.

Адаптация означает осознание, что эффективные на начальных этапах подходы будут давать меньше результата. "Вау-эффекты", красивые жесты и визуалка цепляет далеко не всех.

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Чтобы держать рамку цивилизационного конфликта, а нынешняя война такой, по сути, и есть, Украине надо постоянно демонстрировать, что она своя для западного мира. Что эта война – удержание "стен Европы" и построение общей безопасности, а не возня двух варваров за забором.

Скоро год, когда у Лугано очень четко сформулированы принципы, на которые должна опираться такая политика. Это плюрализм и включение, когда сторонников других сил не называют "скотом", а вместе работают на общий результат. Это уважение к местным общинам и самоуправлению, которые не пытаются унаследовать и затолкать под назначенцев с военной вывеской (и часто без всякого отношения к войску). Это – общественный, парламентский и медийный надзор за недопущением коррупции – и реакция на разоблаченные факты безотносительно близости к топ-чиновникам. Это открытость и доверие к партнерам (помню, как в 2015 году все выдумки России относительно MH-17 были развеяны началом международного расследования).

Этого не избежать. Именно сейчас, по всем психологическим закономерностям, закрепляется восприятие мира, войны, мира и разложения сил. Яркие впечатления проходят. То, что останется – определит будущее.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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