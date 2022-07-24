Украине нужно больше HIMARS и современного оружия, чтобы остановить войну, - глава МИД Латвии
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Украине нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну
Это он отметил в собственном твиттере.
"5 месяцев с тех пор как Россия напала на Украину, в то время как Украина продолжает бороться, мы должны продолжать поддерживать ее, вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну", - написал Ринкевич.
- Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов русских войск.
- 22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.
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