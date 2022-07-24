Украине нужно больше HIMARS и современного оружия, чтобы остановить войну, - глава МИД Латвии

Это он отметил в собственном твиттере.

"5 месяцев с тех пор как Россия напала на Украину, в то время как Украина продолжает бороться, мы должны продолжать поддерживать ее, вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну", - написал Ринкевич.

Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов русских войск.

22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.