Страны ЕС согласовали план поставки 1 млн боеприпасов для Украины

Страны ЕС с участием министров иностранных дел и министров обороны достигли договоренности совместно закупить один миллион боеприпасов для Украины . Собственно, это многослойный план, поскольку он предусматривает выделение одного миллиарда евро из европейского фонда мира для компенсации поставок этих боеприпасов из запасов стран-членов НАТО. Также этот проект предусматривает, что один миллиард евро будет выделен на покупку боеприпасов через европейское оборонное агентство. Это агентство объединяет оборонные предприятия Европейского Союза и является интегральной платформой для заказов ЕС. Также страны ЕС будут делать заказы боеприпасов для увеличения производственных мощностей собственных оборонных заводов. Все это должно обеспечить поставку одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины в течение следующих 12 месяцев.

Хочу напомнить, что все европейские компании, производящие боеприпасы, за прошлый год произвели всего 300 тыс. боеприпасов. Теперь они вынуждены эти показатели увеличить . Однако увеличение производства боеприпасов создает новые проблемы. В нескольких иностранных СМИ публиковалась информация, что низкие темпы производства боеприпасов для Украины обусловлены дефицитом взрывчатых веществ. Дефицит этих веществ может существенно задержать производство одного миллиона боеприпасов. В частности, речь идет о тротиле, порохе и нитроцеллюлозе.



Изготовление 155 мм артиллерийских снарядов.



Когда мы говорим об одном миллионе боеприпасов, следует соотносить эту цифру с реальными потребностями украинской армии. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил , что когда речь идет о боеприпасах калибра 155-мм, то потребности ВСУ удовлетворяются только на ⅕. Украинская армия выстреливает ежемесячно более 100 тысяч боеприпасов. Поэтому наша потребность в артиллерийских снарядах в месяц в условиях боевых действий составляет 500 тыс. Именно такое количество боеприпасов поможет силам обороны надежно контролировать линию фронта и уничтожать противника. 500 тыс. боеприпасов в месяц являются стандартом, отвечающим нашим потребностям. Это говорит о том, что потребности украинской армии будут удовлетворяться из запасов стран-членов НАТО. Также с помощью мощностей США, которые нам уже передали более 1 млн боеприпасов калибра 155-мм .

Украинские пилоты прошли обучение на самолетах F-16 в США

Командование Воздушных сил Украины наконец-то обнародовало результаты обучения украинских пилотов на американских самолетах F-16. Генерал Сергей Голубцов сообщил, что после тщательной оценки трехнедельного обучения наших пилотов на американской военной базе было принято решение, что украинские пилоты могут научиться управлять и летать на F-16 менее чем за полгода. Такие выводы были сделаны американскими военными, сотрудничавшими с нашими пилотами. По словам генерала Голубцова, это может повлиять на дальнейшие оценки относительно того, сколько времени нужно, чтобы украинские пилоты смогли освоить самолеты F-16.



Американский многофункциональный легкий истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Подготовка резервов и ротация военных в Вооруженных Силах Украины

Военнослужащий ВСУ Игорь Швайка рассказал, что ситуация в Бахмуте не меняется в последние месяцы. Идут тяжелые бои у Авдеевки и Бахмута. Россияне бросают на штурмы украинских позиций огромные ресурсы. В частности, личный состав. Швайка подчеркнул, что украинские Силы обороны в Донецкой области продолжают делать главную работу - перемалывать российские подразделения .



Игорь Швайка отметил важность ротации подразделений, принимающих активное участие в боевых действиях. Он убежден, что нужно прилагать больше сил для подготовки новых подразделений для ведения более успешных наступательных и оборонительных действий. Швайка рассказал, что, несмотря на кардинальные изменения в ВСУ, бумажная бюрократия все еще остается проблемой в армии. По его словам, на эту проблему наши военные тратят очень много времени. Однако, по его словам, в условиях войны наши военные полностью адаптируются к любой работе, в том числе и бюрократической. Он отметил, что логика в письменной документации в ВСУ также имеет и положительную составляющую. Есть ведь информация, которую важно продублировать. И в условиях боевых действий, а именно атак противника на штабы и центры управления, дублирование информации часто дает положительный результат.

Также военнослужащий ВСУ Игорь Швайка рассказал, что по каждому выходу из порядка несения военной службы существует служебное расследование. Это же касается и потери оружия, вещевого имущества и техники. В ходе служебного расследования устанавливаются обстоятельства и причины уничтожения или повреждения оружия и техники. Всё это фиксируется. По словам Швайки, в условиях войны это рутинная работа и никаких сложностей в этом нет. Главное в таких ситуациях – координация и взаимодействие.