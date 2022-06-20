Об этом Колонна сказала 20 июня перед встречей министров иностранных дел, сообщает Европейская Правда.

Глава МИД Франции также заявила, что это решение "станет историческим для Украины, Европы и для того видения мира, которое отстаивает Евросоюз".

"Как председательствующая страна в Совете ЕС мы будем работать над тем, чтобы европейцы были объединены в том, чтобы послать четкий и положительный сигнал Украине относительно ее кандидатского статуса... Мы считаем, что Украине и Молдове нужно безотлагательно предоставить статус кандидата. Такова позиция Франции, эту позицию президент высказал несколько дней назад во время визита в Киев", – сказала Колонна.

"Это также сигнал для России, который она должна понять", – отметила она.

Глава МИД Франции также сообщила, что это будет дорожной картой и жестом поддержки для Украины. В частности, она добавила, что Франция будет продолжать экономическую, политическую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

Напомним, 17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила , что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.

В тот же день Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза