Украине нужно безотлагательно предоставить статус кандидата на вступление в ЕС, - глава МИД Франции Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что ее страна выступает за безотлагательное предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС
Об этом Колонна сказала 20 июня перед встречей министров иностранных дел, сообщает Европейская Правда.
Глава МИД Франции также заявила, что это решение "станет историческим для Украины, Европы и для того видения мира, которое отстаивает Евросоюз".
"Как председательствующая страна в Совете ЕС мы будем работать над тем, чтобы европейцы были объединены в том, чтобы послать четкий и положительный сигнал Украине относительно ее кандидатского статуса... Мы считаем, что Украине и Молдове нужно безотлагательно предоставить статус кандидата. Такова позиция Франции, эту позицию президент высказал несколько дней назад во время визита в Киев", – сказала Колонна.
"Это также сигнал для России, который она должна понять", – отметила она.
Глава МИД Франции также сообщила, что это будет дорожной картой и жестом поддержки для Украины. В частности, она добавила, что Франция будет продолжать экономическую, политическую, гуманитарную и военную поддержку Украины.
- Напомним, 17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила , что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
- В тот же день Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза
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