Украине нужно "антиоружие" для подавления атак со стороны России уже сейчас, - экс-замначальника Генштаба ВСУ

Украинский военный рассказал об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Нужно понимать, что оружие, особенно там, где есть преимущества в вооруженных силах страны-агрессора Российской Федерации, нам нужно "антиоружие" уже сейчас. Поэтому о производстве сложно говорить: нужно время, средства, организация процесса. Нам срочно нужны поставки, и чем сложнее эти комплексы вооружения, тем больше нужно времени на их освоение. Надо помнить, что, к сожалению, был захвачен Луганский патронный завод, к сожалению, у нас были взорваны арсеналы и склады боеприпасов, и теперь боеприпасов нам не хватает. Поэтому нам нужны снаряды и патроны, которые в дефиците", - отметил Романенко.

Исходя из силы вооружения России, генерал-лейтенант подчеркнул, что мы нуждаемся в поставках противотанкового оружия, а также вооружения против беспилотников и летательных аппаратов врага и противоракетных комплексов.

"Кроме того, нужны средства радиоэлектронной борьбы для подавления противника в этом направлении. Часть вооружения мы и сами производим, и мощности усиливаются. Но нет в мире такой страны, которая бы все производила сама. Даже США закупают оружие у Израиля, Украины и Китая", - заметил Романенко.

Военный добавил, что в декабре были поставки вооружения от США, а также было очень своевременным решение Великобритании о предоставлении Украине легких противотанковых комплексов.

"Страны Восточной Европы также готовы поставлять Украине оружие, однако они связаны обязательствами тех стран, которые производят это оружие. Американцы уже предоставили трем странам Балтии эти разрешения. Чехия тоже сделала подобное заявление", - рассказал Романенко.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в феврале Россия в Беларуси будет проводить военные учения, но российские техники и войска уже с начала этой недели начали поступать к нашему северному соседу. Так что вооружение Украине необходимо уже сейчас.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит переговоры с Германией о поставках вооружения.

Глава оборонного комитета Бундестага выступила за предоставление Украине вооружения.