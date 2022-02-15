Украине нужна нормальная работа Антимонопольного комитета и закон о лоббизме для борьбы с олигархами, - журналист Мокрик

Об этом он заявил в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Коломойскому иногда бывает присуща какая-то бровада - то, что он говорит одно, а чувствует несколько иное. Но в данном случае этим словам и этой оценке можно верить. Потому что группы народных депутатов, которые связывают с Игорем Коломойским, голосовали за закон об олигархах. Здесь мы видим, что слова совпадают с действиями", - сказал Мокрик.



По его словам, если Коломойский считает, что этот закон для него вполне нормален, то, пожалуй, и другим олигархам он не может быть особо вредным.



"Я с самого начала не видел в этом законе какой-то особой проблемы для олигархов потому, что он устанавливает критически мало запретов и создает критически мало проблем, кроме того, что будет человек брендирован олигархом. Украине, чтобы бороться с олигархами, я думаю, нужна нормальная работа Антимонопольного комитета и нормальный закон о лоббизме", - подытожил Мокрик.





Напомним, в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал закон №1780-IX (об олигархах).