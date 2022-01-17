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Украине нужна консолидация и неиспользование преследования в политцелях, - европарламентарий о деле против Порошенко

17 января, 2022 понедельник
19:20
Мир

Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс призвал украинские власти воздержаться от политического преследования пятого президента Петра Порошенко

Об этом он написал на странице в Twitter.

"Я искренне надеюсь на политическую консолидацию в украинском обществе и неиспользование судебного преследования в политических целях. Украине нужно единство и консолидация", – подчеркнул он.
 

  • Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
  • 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
  • Пятый президент Петр Порошенко назвал олигарха Игоря Коломойского заказчиком дела против него. Причиной считает национализацию ПриватБанка. Президента Владимира Зеленского Порошенко назвал "архитектором" дела о госизмене.
  • 17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.
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Европарламент
Петр Порошенко
государственная измена
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