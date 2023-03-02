Об этом сообщили в Sky News.

В разговоре с журналистом Sky News сегодня утром Тобиас Эллвуд предупредил, что Киеву нужна авиация, а также танки, чтобы пробить линию атаки России.

Глава спецкомитета по обороне в палате общин Соединенного Королевства отметил, что "дискуссия о колебаниях" может навредить способности Украины получить преимущество против армии Владимира Путина.

"Нам нужно к этому приобщиться, дать Украине необходимые системы вооружений. Россия в это вовлечена долгосрочно", – сказал он.