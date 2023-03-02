Украине нужна авиация, а также танки, чтобы пробить линию атаки России, - глава спецкомитета по обороне Великобритании
Член парламента Великобритании от консерваторов Тобиас Эллвуд подчеркнул, что Украина нуждается в самолетах и танках в войне против России
Об этом сообщили в Sky News.
В разговоре с журналистом Sky News сегодня утром Тобиас Эллвуд предупредил, что Киеву нужна авиация, а также танки, чтобы пробить линию атаки России.
Глава спецкомитета по обороне в палате общин Соединенного Королевства отметил, что "дискуссия о колебаниях" может навредить способности Украины получить преимущество против армии Владимира Путина.
"Нам нужно к этому приобщиться, дать Украине необходимые системы вооружений. Россия в это вовлечена долгосрочно", – сказал он.
- 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ. Однако в тот же день британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности .
- 20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие месяц - два.
- 21 февраля бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали наконец передать Украине истребители . Они раскритиковали Риши Сунака из-за промедления с истребителями.
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