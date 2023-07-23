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Украине нужен полноценный воздушный щит, - Зеленский

23 июля, 2023 воскресенье
17:18
Война с Россией

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в полноценном воздушном щите, а также подчеркнул, что с российским террором нужно бороться, а не привыкать к нему

Об этом говорится в телеграм-канале президента.

Глава государства напомнил, что Украина может сбивать даже ракеты, которыми Россия особенно гордится, но нашей стране все равно необходимо больше систем ПВО, чтобы создать воздушный щит для всей территории.

"Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор. Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и громад нужно больше систем противовоздушной обороны. Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно!" – говорится в сообщении.

  • Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу по меньшей мере 5 видами ракет. В результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.
Владимир Зеленский
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