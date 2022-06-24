Об этом сообщил Валерий Залужный в фейсбуке.

"Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины. Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Также Залужный поблагодарил генерала Милли за глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль в деле оказания военной помощи нашему государству.

Напомним, вчера, 23 июня, стало известно, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере $450 млн. В него вошли РСЗО HIMARS, катера, снаряды и пулеметы.

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