Украине нужен "огневой паритет", чтобы "стабилизировать" ситуацию на восточном фронте, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ в разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли проинформировал его об оперативной обстановке на фронте и ходе поставки международной технической помощи Силам обороны Украины
Об этом сообщил Валерий Залужный в фейсбуке.
"Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины. Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - отметил главнокомандующий ВСУ.
Также Залужный поблагодарил генерала Милли за глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль в деле оказания военной помощи нашему государству.
- Напомним, вчера, 23 июня, стало известно, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере $450 млн. В него вошли РСЗО HIMARS, катера, снаряды и пулеметы.
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