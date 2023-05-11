Об этом пишет издание Bloomberg

Чтобы добиться успеха, Украине придется провести сложную общевойсковую операцию без преимущества в воздухе, для которой очень мало военных в мире имеют необходимую подготовку.

Это означает координацию действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны для максимизации влияния более 200 танков, 300 БМП и другого оружия, которое Украина получила с декабря. Украинское командование снизило свои ожидания и неоднократно просило большее вооружение, включая средства противовоздушной обороны и ракеты большой дальности.

"Вооружившись оружием более чем на 30 миллиардов долларов, предоставленным новыми союзниками, Украина готовится к контрнаступлению, которое могло бы заставить Россию прекратить войну или показать, что ни одна из сторон не имеет огневой мощи, чтобы воспользоваться ею в полной мере", - отмечают в издании.