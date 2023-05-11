Украине нужен арсенал стоимостью более $30 млрд, чтобы дать отпор агрессии РФ, - Bloomberg
Чтобы дать отпор российской агрессии и деоккупировать свои территории, Украине нужен арсенал оружия стоимостью более $30 млрд
Об этом пишет издание Bloomberg
Чтобы добиться успеха, Украине придется провести сложную общевойсковую операцию без преимущества в воздухе, для которой очень мало военных в мире имеют необходимую подготовку.
Это означает координацию действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны для максимизации влияния более 200 танков, 300 БМП и другого оружия, которое Украина получила с декабря. Украинское командование снизило свои ожидания и неоднократно просило большее вооружение, включая средства противовоздушной обороны и ракеты большой дальности.
"Вооружившись оружием более чем на 30 миллиардов долларов, предоставленным новыми союзниками, Украина готовится к контрнаступлению, которое могло бы заставить Россию прекратить войну или показать, что ни одна из сторон не имеет огневой мощи, чтобы воспользоваться ею в полной мере", - отмечают в издании.
- 10 мая секретарь Совбеза и обороны Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены
- 11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное