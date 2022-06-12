Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В 1994 году Украина отдала ядерное оружие в обмен на гарантии территориальной целостности нашей страны. Мы отдали ядерное оружие, которое могло бы защитить наше государство. Гарантии, предоставленные Украине в Будапеште, оказались просто ничем. О Российской Федерации я умолчу, но и гарантии США и Великобритании оказались просто декларативными. Поэтому сейчас мир обязан помочь Украине в войне против России. Если они этого не сделают, то другие страны поймут, что единственный путь к защите своего государства это наличие ядерного оружия", - пояснил Гончаренко.

Гончаренко отметил, что вероятность того, что Украине вернут ядерное оружие, является нулевой.

"По моему мнению, Украине вряд ли вернут ядерное оружие. Это будет полностью противоречить всей стратегии Запада о распространении ядерного оружия. Однако сама идея того, что нам постоянно нужно напоминать о нарушении Будапештского меморандума очень важна. Я благодарен господину Сикорскому за такую позицию". Украина принесла жертву и сейчас мир должен нам помочь освободить наши территории", - добавил Гончаренко.

11 июня Радослав Сикорский, депутат Европарламента, польский политик выразил мнение, что после того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и на замену стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, Россия нарушила этот меморандум и поэтому Запад. может дать возможность Украине защитить свою независимость