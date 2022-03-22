Украине необходимо дипломатически работать с Китаем, Си Цзиньпинь уже "примеряет на себя регалии", что может влиять на Путина, – экс-руководитель Службы внешней разведки
Николай Маломуж убежден, что мы должны вести эффективный диалог с США, странами ЕС, Турцией
"Также тему войну активно необходимо прорабатывать с Китаем. Они должны показать мощь урегулирования мировых процессов", - сказал он в эфире Espreso.TV.
Маломуж подчеркнул, что в любых соглашениях между Украиной и Россией должна быть прописана последовательность действий. Этого не было в Минских соглашениях, и это стало просчетом для нас: "Если бы была последовательность, как определяла порядок, Путин никуда бы не делся".
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Маломуж подчеркнул, что Украине необходимо в дальнейшем усиливать оборонную составляющую, а также усиливать эффективную переговорную группу и третью мощную составляющую наших партнеров: «Это должен быть эффективным диалогом с США, странами ЕС, Турцией. Также эту тему активно нужно прорабатывать с Китаем. Они должны показать мощь, которая может урегулировать мировые процессы. Си Цзиньпинь уже "примеряет на себя регалии", что он может влиять на Путина.
Также он добавил: "Прежде всего, эффективность переговоров с россией будет зависеть от того, насколько наши интересы отстоят Вооруженные силы Украины, насколько сильно мы бьем врага".
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