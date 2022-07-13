Украине необходимо $9 млрд ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета, – советник Зеленского
Для покрытия Украиной дефицита бюджета необходимо $9 млрд ежемесячно. Это почти вдвое превышает предыдущие запросы
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко.
Олег Устенко считает, что $9 млрд ежемесячно должны покрыть расходы на экстренное жилье и ремонт домов, разрушенных в результате войны для миллионов людей. Также эти средства помогут профинансировать минимальный доход для потерявших работу людей.
"Мы будем пытаться выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников это будет не только затруднительно, это будет практически невозможно", – отметил Устенко.
- По состоянию на 13 июля, общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 165,1 миллиарда долларов или 4,8 трлн гривен.
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