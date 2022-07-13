Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко.

Олег Устенко считает, что $9 млрд ежемесячно должны покрыть расходы на экстренное жилье и ремонт домов, разрушенных в результате войны для миллионов людей. Также эти средства помогут профинансировать минимальный доход для потерявших работу людей.

"Мы будем пытаться выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников это будет не только затруднительно, это будет практически невозможно", – отметил Устенко.

По состоянию на 13 июля, общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 165,1 миллиарда долларов или 4,8 трлн гривен.

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