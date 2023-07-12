Об этом в эфире Еспресо заявил военнослужащий ВСУ, глава общественной лиги "Украина – НАТО" и политолог Сергей Джердж.

"Если есть справедливые замечания относительно нас – нам нужно все принять и менять ситуацию, реформировать, достигать демократизации. Есть еще над чем работать – вопросы судебной реформы, избирательного законодательства, другие вопросы. Путь к НАТО и ЕС – это одна дорога. В этом аспекте мы должны работать", – сказал он.

Джердж добавил, что хорошо, что План действий для членства упразднен, потому что это план на многие годы.

"Было бы хорошо иметь краткую дорожную карту, где было бы четко определено, что нам нужно сделать. Мы тогда выполняем эти пункты, наши партнеры видят, что мы их сделали, и вопрос снят. Если критерии очень размыты, то мы что-то делаем, а нам могут поставить на вид, что мы не все сделали. Мы должны четко знать, что нам необходимо сделать, и в этом плане такая короткая дорожная карта нам бы помогла", - подытожил политолог.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. Впервые саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс при помощи Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решения Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок. Впоследствии он сообщил, что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, также неизвестно, кто их должен сформулировать.