Украине не угрожает нехватка зерна, - Минагрополитики
Украине нехватка зерна не угрожает, ведь производство почти в пять раз превышает потребление внутри страны
Об этом сообщил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.
"Если в прошлом году общий урожай был 106 млн тонн, то мы использовали 20 млн тонн всех культур. Отношение потребления по производству у нас относительно невысокое, к тому же оно снизилось из-за того, что люди уехали. Так что у нас проблем быть не может . Это просто нереально", – убежден заместитель Министра.
По словам Дмитрасевича, главной задачей сейчас является наладить экспорт продуктов, несмотря на блокаду рашистами портов в Черном море. Украина ведет переговоры со странами Балтии и Польшей о доставке зерновых поездами. Но приоритетным остается морской путь, ведь заблокированными для экспорта в Украину остается более 20 млн. тонн пшеницы, кукурузы и других культур.
"Сейчас готово на экспорт 22 млн тонн зерна – 19 млн тонн зерновых и 3,5 млн тонн подсолнечника. За последние три месяца мы вывезли 3,4 млн тонн. В процентах – 51% по железной дороге, 38% – через Дунайские порты (Измаил, Рении, Килия). Остальные 11% - автотранспортом", - отметил Дмитрасевич.
По его словам, если до сентября вопрос с экспортом не решится, еще одна проблема будет заключаться, в том, что негде будет хранить продукцию нового урожая.
"У нас было мощностей для хранения на 75 млн тонн. Хранилища на 10 млн тонн мы потеряли, потому что они на оккупированных территориях, и часть уничтожена. По нашим подсчетам, уже к началу сентября дефицит мощностей для хранения зерна может быть на 3–4 млн тонн, а к концу осени 10-15 млн тонн", – пояснил Маркиян Дмитрасевич.
В настоящее время заблокированными для экспорта в Украину остается более 20 млн тонн пшеницы, кукурузы и других культур. Кроме того, невозможно вывезти масло и другие товары. С каждым днем это увеличивает вероятность возникновения серьезных проблем с нехваткой зерна в бедных странах Африки и Ближнего Востока, что может привести к голоду, отметил замминистра.
- Напомним, 13 июня 18 тыс. тонн украинской кукурузы доставили в Испанию по новому маршруту.
- 12 июня заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник сообщил , что Украина будет экспортировать зерно через Польшу и Румынию.
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