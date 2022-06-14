English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Украине не угрожает нехватка зерна, - Минагрополитики

Украине не угрожает нехватка зерна, - Минагрополитики

14 июня, 2022 вторник
12:07
Экономика зерно

Украине нехватка зерна не угрожает, ведь производство почти в пять раз превышает потребление внутри страны

Об этом сообщил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

"Если в прошлом году общий урожай был 106 млн тонн, то мы использовали 20 млн тонн всех культур. Отношение потребления по производству у нас относительно невысокое, к тому же оно снизилось из-за того, что люди уехали. Так что у нас проблем быть не может . Это просто нереально", – убежден заместитель Министра.

По словам Дмитрасевича, главной задачей сейчас является наладить экспорт продуктов, несмотря на блокаду рашистами портов в Черном море. Украина ведет переговоры со странами Балтии и Польшей о доставке зерновых поездами. Но приоритетным остается морской путь, ведь заблокированными для экспорта в Украину остается более 20 млн. тонн пшеницы, кукурузы и других культур.

"Сейчас готово на экспорт 22 млн тонн зерна – 19 млн тонн зерновых и 3,5 млн тонн подсолнечника. За последние три месяца мы вывезли 3,4 млн тонн. В процентах – 51% по железной дороге, 38% – через Дунайские порты (Измаил, Рении, Килия). Остальные 11% - автотранспортом", - отметил Дмитрасевич.

По его словам, если до сентября вопрос с экспортом не решится, еще одна проблема будет заключаться, в том, что негде будет хранить продукцию нового урожая.

"У нас было мощностей для хранения на 75 млн тонн. Хранилища на 10 млн тонн мы потеряли, потому что они на оккупированных территориях, и часть уничтожена. По нашим подсчетам, уже к началу сентября дефицит мощностей для хранения зерна может быть на 3–4 млн тонн, а к концу осени 10-15 млн тонн", – пояснил Маркиян Дмитрасевич.

В настоящее время заблокированными для экспорта в Украину остается более 20 млн тонн пшеницы, кукурузы и других культур. Кроме того, невозможно вывезти масло и другие товары. С каждым днем это увеличивает вероятность возникновения серьезных проблем с нехваткой зерна в бедных странах Африки и Ближнего Востока, что может привести к голоду, отметил замминистра.

  • Напомним, 13 июня 18 тыс. тонн украинской кукурузы доставили в Испанию по новому маршруту.
  • 12 июня заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник сообщил , что Украина будет экспортировать зерно через Польшу и Румынию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Читайте также:
Павел Латушко
13 июня, 2022 понедельник
В Беларусь в последнее время проникли 5 тыс. офицеров ЧВК "Вагнера" и военнослужащих РФ в гражданской одежде, - белорусский оппозиционер Латушко
12 июня, 2022 воскресенье
Главным событием в российско-украинской войне будет не смерть Путина, а поставки Украине оружия – политолог Андрей Пионтковский
13 июня, 2022 понедельник
Чтобы перейти в контрнаступление, Украине нужны 100 дальнобойных систем HIMARS и MLRS, - советник министра обороны
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.27
    Покупка 34.27
    Продажа 35.12
  • EUR
    Покупка 35.66
    Продажа 36.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
14 июня
13:31
Раздались взрывы на Тернопольщине и Львовщине
13:19
Передавал оккупантам конфиденциальную информацию: заместителя гендиректора больницы из Херсона подозревают в госизмене
13:19
Эксклюзив
Замирение Украины с Россией – это поражение Запада. Нельзя, чтобы РФ победила, – политолог-международник Воля
13:16
В ОП ответили на заявление Гарибашвили, что Грузия заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС больше, чем Украина
13:13
Сбербанк
Национализацию активов Проминвестбанка и бывшего Сбербанка приостановили в мае: до сих пор не конфисковано 25,6 млрд грн
12:58
Под Изюмом погиб лидер ОО "Защитим Протасов Яр", разведчик Холодноярской бригады Роман Ратушный
12:52
Наталія Поклонська
Колаборантка Поклонская получила новый пост в России
12:26
Осталось 10 км: ВСУ вплотную приблизились к Изюму, - Ukraine Battle Map
12:23
В Запорожье произошел обмен телами погибших: Украина вернула останки 64 защитников Азовстали
12:18
Эксклюзив
У 730 семей из Бучи есть потребность в новом жилье, - заммэра Скорик-Шкаревская
12:08
Украинская разведка обнародовала список командования зенитно-ракетного полка РФ, воюющего на Донецком направлении
11:46
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 11-13 июня
11:45
Эксклюзив
ВСУ находятся в 30 км от Херсона, - политолог Молчанов
11:37
Лига наций: лидер сборной Украины не попал в состав на матч с Ирландией
11:28
В Запорожье ДБР сообщило о подозрении в госизмене 8 правоохранителям-коллаборантам
11:24
Зеленский ответил на слова Байдена о "нежелании слышать предупреждение о российском вторжении"
11:23
Российским кораблем "Адмирал Макаров", с которого обстреливают Украину, руководит предатель из Винницкой области. Ему объявили подозрение
11:11
Эксклюзив
Угрозы оперативного оцепления наших войск в Северодонецке нет. Враг не контролирует пути коммуникаций, - боец "Легиона Свободы"
10:57
Только 1 из 10 российских оккупантов готов к столкновению с украинским войском, - перехват СБУ
10:51
Украина – Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций
10:45
В Чугуевском районе Харьковщины в результате обстрела пострадали двое детей, горел частный сектор
10:39
SWIFT
Самый большой банк России отключили от SWIFT
10:31
Виталий Портников
Все мы - заложники Путина
10:09
Эмбер Хьорд заявила, что судебный процесс между ней и актером Джонни Деппом был представлен "несправедливо"
10:01
Оккупанты открыли огонь по приграничью Шосткинского района, ГПСУ насчитала более 10 взрывов
10:00
Анонс
Контрнаступление на Херсонщине и как живут украинцы в оккупированных районах области
09:46
Последствия санкций и отсутствия опыта: даже при увеличении оборонного бюджета России возможно трудно пополнить резервы, - британская разведка
09:41
Мы потеряем все, если проигрываем в этой войне, – Зеленский отверг возможность территориальных уступок России
09:37
Исследователи обнаружили ДНК вируса обезьяньей оспы в сперме
09:16
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 500 военных, 179 вертолетов и 1434 танка
09:12
Эксклюзив
ВСУ успешно отбивают атаки врага на Славянск. Город надежно укреплен, - аналитик Defence Express
09:02
ВСУ сбили две вражеские ракеты, выпущенные из Крыма по Одесской области
09:01
Лига наций: расписание матчей и трансляций вторника
09:01
Россия нанесла авиаудары по Запорожью из штурмовика Су-25 и вертолетов Ми-8 и Ка-52
08:34
Лига наций: результаты всех матчей понедельника
08:22
Россияне обстреляли из "ураганов" две общины на Днепропетровщине
08:20
Украина – Ирландия: где и когда смотреть матч Лиги наций
08:19
Оккупанты обстреляли северодонецкие "Азот" и "Стеклопластик", разрушены дома во Врубовке, Тошковце и Лисичанске
07:18
Руслан Стефанчук
Украина готова пройти путь реформ для полноценного членства в ЕС, но стремится получить точку старта, - Стефанчук
07:18
Оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города. Также они заминировали побережье реки Ингулец, - Генштаб ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV