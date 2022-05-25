Украине не удастся компенсировать блокаду портов с помощью сухопутных маршрутов, - британская разведка

Об этом сообщает министерство обороны Британии в twitter .

В разведке констатировали, что дальнейшая морская блокада Россией ключевых портов Черного моря приостановила коммерческое судоходство в регионе.

Британцы пришли к выводу, что механизмы сухопутного экспорта Украины вряд ли заменят дефицит судоходных мощностей. Как следствие – значительные запасы украинского зерна остаются в хранилищах и их невозможно экспортировать.

"Война уже повлекла давление на мировые цены на зерно. Угроза военно-морской блокады России продолжает препятствовать доступу коммерческих судов к украинским портам. В результате этого цены на многие основные продукты возрастут еще больше", - заявили в британской разведке.

24 мая The Times сообщала , что Великобритания координирует со своими союзниками потенциальный план отправления военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно. Однако британские власти заявили , что не рассматривают возможности отправки боевых кораблей для содействия выходу судов с зерном из Одессы.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не покупать у России зерно, которое они украли 25 мая министр иностранных дел Китая Ван I выступил за создание "зеленого коридора" для экспорта украинского зерна.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb