Об этом он заявил во время пресс-конференции после саммита НАТО в Европе, информирует Еспресо.TV.



Президент США ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине пойти на территориальные уступки для достижения режима прекращения огня.



"Это полностью решение Украины. Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется пойти на это. Есть переговоры, дискуссии, частью которых я не являюсь, которые включают украинцев. Они должны принимать это решение", - сказал Байден.