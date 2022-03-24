Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден
Президент США Джо Байден считает, что Украина сама будет решать, идти ли ей на территориальные уступки ради прекращения россией огня, но не верит, что Украине придется пойти на это
Об этом он заявил во время пресс-конференции после саммита НАТО в Европе, информирует Еспресо.TV.
Президент США ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине пойти на территориальные уступки для достижения режима прекращения огня.
"Это полностью решение Украины. Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется пойти на это. Есть переговоры, дискуссии, частью которых я не являюсь, которые включают украинцев. Они должны принимать это решение", - сказал Байден.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 33
- Актуальное
- Важное