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Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден

24 мартa, 2022 четверг
21:33
Мир Байден в Белом доме

Президент США Джо Байден считает, что Украина сама будет решать, идти ли ей на территориальные уступки ради прекращения россией огня, но не верит, что Украине придется пойти на это

Об этом он заявил во время пресс-конференции после саммита НАТО в Европе, информирует Еспресо.TV.

Президент США ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине пойти на территориальные уступки для достижения режима прекращения огня.

"Это полностью решение Украины. Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется пойти на это. Есть переговоры, дискуссии, частью которых я не являюсь, которые включают украинцев. Они должны принимать это решение", - сказал Байден.



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Байден
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