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Главная война с Россией Украине не подходит "постепенно душить" Путина, мы не хотим воевать годами, - дипломат Чалый
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Украине не подходит "постепенно душить" Путина, мы не хотим воевать годами, - дипломат Чалый

10 мая, 2022 вторник
11:52
война с Россией

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США в 2015-2019 гг. Валерий Чалый заявил, что Запад должен предпринимать конкретные шаги по вооружению Украины уже сейчас, чтобы мы могли как можно быстрее деоккупировать захваченные россиянами территории, потому что воевать годами и "постепенно душить" президента России Владимира Путина нам не подходит

Такое мнение дипломат высказал в эфире Еспресо.

"Я хочу видеть конкретные шаги, а не слова, что мы будем "постепенно душить" Путина. Нет, Украине "постепенно" не подходит. Мы не хотим воевать годами. Нам нужно деоккупировать наши территории как можно скорее. Наши партнеры говорят, что они понимают роль украинцев, что мы защищаем не только Украину. Так вообще нужно закрыть тему, что поставлять. Сейчас должны пойти самолеты, системы противоракетной обороны.  Надо снять все табу. Нам нужно вооружение, чтобы россияне не могли лупить по Одессе ракетами 1960-х годов", -отметил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что позиция Запада по отношению к Украине несправедлива, а колебания и неопределенность со стороны наших международных партнеров усложняют ситуацию в войне с Россией.

"Позиция Запада мне лично не нравится. Нельзя, как все говорят, не допустить победы Путина, рассчитывая только на Украину в живой силе и на переднем фронте. Я считаю, это несправедливо. Пока будут колебания и маневры, для нас ситуация будет развиваться в не лучшем направлении. Важно достичь победы - отстоять территориальную целостность и предотвращение в будущем такой агрессии со стороны России.Но что будет в мире - сейчас спрогнозировать невозможно, учитывая такие подходы, когда ООН не способно среагировать на агрессию РФ, хотя все в уставе записано, когда в преддверии полномасштабной войны с Черного моря специально вывели корабли НАТО, которые там все время дежурили", - заметил Валерий Чалый.

  • Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что исполнительная коллегия ЕС единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.
  • Financial Times сообщает, что сейчас российская марка нефти Urals торгуется на уровне около $70 за баррель и Россия выдержит удар новых европейских санкций при цене нефти не ниже $44 за баррель.
  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал изъять замороженные валютные резервы России для восстановления Украины.

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