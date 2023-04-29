Украине не обойтись без самолетов Hornet, которые есть на вооружении у Финляндии, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует обращаться по поводу поставок авиации из других стран для сохранения контроля в небе
Об этом он сообщил во время интервью с финским, шведским, датским и норвежским СМИ.
"Очень важен контроль в небе, чтобы не отдать полностью России. Поэтому очень важна авиационная коалиция. Здесь должна быть воля лидеров государств, имеющих современную авиацию. Конечно, мы будем обращаться за отправкой авиации к вашим странам и будем обращаться очень настойчиво в ближайшее время ", – сказал он.
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Отвечая на вопрос о ситуации с самолетами Hornet, которые есть у Финляндии, президент отметил, что это зависит от "прочности и настойчивости Финляндии и от партнерства Соединенных Штатов".
Макдоннел-Дуглас F/A-18 (McDonnell Douglas F/A-18 Hornet с английского - "Шершень") - это американский палубный истребитель-бомбардировщик. На сегодняшний день является основным боевым самолетом ВМС США и ряда стран мира, в частности Финляндии.
"Я считаю, что это зависит не только от Финляндии, но мы очень настойчивы, нам некуда деваться", - добавил он.
- Напомним, Украина просила финское правительство Санны Марин о предоставлении самолетов Hornet, однако получила отказ.
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