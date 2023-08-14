Об этом заявил инвестор и предприниматель Константин Жеваго в блоге на "Интерфакс-Украина".

"Привлечь деньги бизнесменов - дело более сложное, чем, например, провести роскошную конференцию. Нужна прозрачная политика, эффективные реформы, инновационные проекты и активное продвижение преимуществ Украины на международном рынке. Успешное привлечение инвестиций требует мудрой стратегии и решительных шагов для достижения успеха. Сейчас мир не оставляет нашу страну один на один с последствиями войны. На всех континентах собирают конференции, круглые столы, проходят официальные встречи, чтобы обсудить пути поддержки Украины и планы ее восстановления", - заявил он.

Константин Жеваго напоминает, что Россия нанесла инфраструктуре Украины ущерб в 119 млрд долларов, сообщали в Министерстве экономики Украины в марте текущего года. В целом же на послевоенное восстановление потребуется не менее 411 млрд долларов, говорится в майском докладе ООН. И с каждым днем эта оценка будет только расти.

Сколько нужно провести роскошные конференции в европейских столицах, чтобы привлечь такие деньги? у экспертов и бизнесменов. Говорю об этом ответственно, поскольку как акционер компании, акции которой торгуются на основной площадке Лондонской фондовой биржи и входят в индекс FTSE - индекс крупнейших компаний Великобритании, я регулярно общаюсь с самыми влиятельными представителями фондов и частных инвесторов", - подчеркнул он. он.

"О наполеоновских планах Министерства экономики Украины достичь триллиона долларов ВВП до конца 2030 года не шутил только ленивый. Полная некомпетентность - абсолютно популистическое заявление, которое может произвести эффект на внутреннюю аудиторию, но не на квалифицированных инвесторов. Был некий предыдущий премьер Украины, который катался на самокате по Кабмину и популистски обещал 40% роста ВВП Украины в год в ближайшие 5 лет, начиная с 2019 года. И где он, и где самокат, и где рост? Актуальный вопрос ко всем украинцам", - отметил Жеваго.

Он напомнил, что весной ежедневно украинские силовики проводили обыски у предпринимателей.

"Обыски у основателей и партнеров инвесткомпании Concorde Capital, у разработчика программного обеспечения ImproveIT Solutions, у технологической компании MacPaw и многих других историй. И это я даже не вспоминаю об явно политически мотивированном давлении на компании, включая публичные, совладельцами которых являюсь я или члены моей семьи. Высказываться об усилении давления на бизнес был вынужден даже бизнес-омбудсмен Роман Ващук, бывший посол Канады в Украине", - говорит Константин Жеваго.

Предприниматель отметил, что конфликт между силовиками и украинским бизнесом достиг такого предела, что в Офисе Президента решили проводить еженедельные круглые столы для решения проблемных вопросов. "Еще один пример, когда формой пытаются подменить суть. Таких методов сотрудничества бизнеса и власти предприниматели не помнят со времен президентства Януковича".

"Ни конференции, ни круглые столы в Офисе Президента не улучшают украинский бизнес-климат сами по себе. Единственный путь, хотя и не простой - это честные суды, отсутствие коррупции, эффективные антимонопольные органы, качественная и дружественная для бизнеса налоговая. И тогда в Украине будет хорошо и украинскому инвестору, и иностранному", – говорит Жеваго.

Он подчеркнул, что иностранные фонды и частные инвесторы смотрят в первую очередь комфортно ли в Украине работающемуся местному бизнесу и уже существующим много лет иностранным инвестициям. И только после этого решают, можно заходить в страну или нет. "А когда отечественный бизнес кошмарят Бюро экономической безопасности, Государственное бюро расследований, Прокуратура, СБУ и другие силовые структуры, то что должен думать иностранец? Что к нему будет другое и лучшее отношение?"