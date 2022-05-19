Украине не нужны суррогаты статуса кандидата на членство ЕС, они демонстрируют "второсортное" отношение, - Кулеба

Об этом заявил министр внешних дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, стратегическая двусмысленность по европейской перспективе Украины, которую практиковали некоторые столицы ЕС в последние годы, потерпела неудачу.

"Это только подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и оскорбительные чувства украинцев", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в интервью нидерландскому изданию NRC Дмитрий Кулеба отметил, что евроинтеграция – это преодоление предубеждений о том, что Украина не входит в Европу.