Украине не нужны суррогаты статуса кандидата на членство ЕС, они демонстрируют "второсортное" отношение, - Кулеба
Кулеба заявил, что победой для Украины будет освобождение всех оккупированных территорий, а также что суррогаты статуса кандидата на членство ЕС будут расцениваться украинцами как оскорбление
Об этом заявил министр внешних дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, стратегическая двусмысленность по европейской перспективе Украины, которую практиковали некоторые столицы ЕС в последние годы, потерпела неудачу.
"Это только подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и оскорбительные чувства украинцев", - подчеркнул он.
- Напомним, ранее в интервью нидерландскому изданию NRC Дмитрий Кулеба отметил, что евроинтеграция – это преодоление предубеждений о том, что Украина не входит в Европу.
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