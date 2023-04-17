Украине не нужно реагировать на каждое заявление из Будапешта, - Климкин
Доля креативного сарказма по отношению ко всем этим венгерским заявлениям Украине бы точно не помешала - надо отвечать на заявления Орбана саркастически
Об этом в эфире Эспрессо заявил эксминистр иностранных дел Павел Климкин.
"Я считаю, что не нужно реагировать на каждое высказывание, которое мы слышим из Будапешта. Каждую неделю что-то звучит, что-то выглядит обидно, что-то не натягивается на голову. Если реагировать на каждый "пшик", который оттуда идет и используется во внутриполитических целях, мы просто продолжаем эту спираль дискуссии. Я бы среагировал каким-нибудь приколом. Это иногда в политической практике работает гораздо лучше, чем показать тем, кто постоянно так высказывается на их место", - сказал он.
По мнению Климкина, Орбан хочет разыграть свою игру – получить деньги, которые сейчас ему не поступают из Брюсселя.
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"Причина – венгерская система не соответствует нормам ЕС. Есть страна Евросоюза, которая пытается что-то там свое делать, что не соответствует классическим принципам ЕС. Орбан раз в неделю или два говорит что-то о нас. По-моему, надо отвечать саркастически на все его пассажи Он говорит об "экономически несуществующей стране", что-то другое и мы это воспринимаем эмоционально. Доля креативного сарказма по отношению ко всем этим венгерским выходкам, нам бы точно не помешала". – подытожил экс-министр.
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