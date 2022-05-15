English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украине не нужно копировать опыт Израиля по строительству бомбоубежищ, - журналистка Дрючкова
Эксклюзив

Украине не нужно копировать опыт Израиля по строительству бомбоубежищ, - журналистка Дрючкова

15 мая, 2022 воскресенье
11:15
война с Россией

Журналист из Израиля Ульяна Дрючкова считает, что украинские архитекторы не должны копировать опыт Израиля по строительству бомбоубежищ, поскольку Россия использует другие вариации запуска ракет

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".


"Брать опыт любой страны, в том числе Израиля, имеющего достаточно долгий период борьбы с терроризмом, просто не получится. В Украине совсем другие угрозы. Я имею в виду тип ракет и их дальность. Я не специалист по разбору ракеты, но здесь в Израиле мы знаем, что "безопасные комнаты" не выдерживают прямого попадания ракеты. То есть, они не гарантируют безопасность во время ракетных обстрелов. После последнего ракетного обстрела в Израиле и прямого попадания ракеты в "безопасную комнату" погиб ребенок", - рассказала Дрючкова. 

Дрючкова подчеркнула, что украинские архитекторы не могут просто взять и скопировать проект бомбоубежищ Израиля. По ее словам, при проектировании бомбоубежищ следует учитывать типы ракет и вооружений, которые использует агрессор.

"В Украине нельзя просто взять и скопировать проект бомбоубежищ Израиля. Нужно учитывать типы ракет, используемых Россией. В Израиле мы понимаем, с какой стороны летит ракета. Однако, в Украине Россия использует различные вариации запуска своих ракет. Поэтому, просто копировать точно не нужно, но опыт Израиля нужно учитывать. В частности, по работе со СМИ, военной цензуры, внедрению и формированию. Поскольку, до 24 февраля многие люди в Украине не понимали, что такое воздушная тревога и не знали как действовать во время таких мероприятий", – добавила Дрючкова.

  • Центр противодействия дезинформации напомнил, куда обращаться по поводу подключения Wi-Fi и телевидения в укрытиях

    Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Израиль
русская агрессия
ракеты
Читайте также:
15 мая, 2022 воскресенье
Во Львове и области прогремели взрывы
Путін
14 мая, 2022 суббота
Путин намерен аннексировать оккупированные территории, чтобы шантажировать Украину применением ядерного оружия, - аналитики из США
13 мая, 2022 пятница
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16.00 13 мая
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.6
    Продажа 33.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
15 мая
13:19
СБУ показала свой клип на победную песню Kalush Orchestra
13:12
На фото дорожный знак и сломанный автомобиль
Куда обращаться в Европе, если сломалось авто. Обнародован список сервисов эвакуаторов
12:54
Украина досрочно одержала победу в медальном зачете Дефлимпиады
12:39
Петр Порошенко в День памяти жертв политических репрессий: "Теперь это уже последняя конвульсия нашего извечного врага"
12:38
На фото Посольство Украины в Греции
Более 27 тыс. украинских беженцев находятся в Греции
12:30
Эксклюзив
Путин готов толкнуть свою страну в топку, чтобы сохранить власть, - политтехнолог
12:27
США помогут Украине с экспортом продовольствия в Африку и Азию
12:21
В Офисе президента рассказали, что нужно Украине, чтобы победить РФ в этом году
12:12
"Все что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда". Перехвачен разговор российских оккупантов
11:51
В Украине уничтожены 27 400 оккупантов, 1220 танков и 200 самолетов врага, - Генштаб ВСУ
11:49
Газпромбанк
ЕС разработал меры, которые спасут от перебоев с газом, – Bloomberg
11:48
Укрпочта
Укрпочта организовала доставку помощи для украинских военных и гражданского населения в Донецкой и Луганской областях
11:26
Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель. Kalush Orchestra представил снятый в разрушенных городах официальный клип на песню Stefania
11:09
Разведка обнародовала имена и адреса 2,5 тыс. кадыровцев, ворвавшихся в Украину
10:47
На Харьковщине в результате вражеских обстрелов ранены 4 человека, в то время домой ежедневно возвращается по меньшей мере 2 тыс. украинцев
10:47
Россияне снова обвинили Украину в обстрелах Белгородской области
10:44
Обновлено
ВМС США направили в Черное море десантный корабль
Россия запускала ракеты по Львовщине с Черного моря, вероятно с подлодок
10:39
"Как вы и просили": российские террористы готовят ракеты для обстрела Азовстали после призыва Kalush Orchestra со сцены Евровидения помочь Мариуполю
10:35
Эксклюзив
С каждой неудачей цели врага становятся более мелочными, - боец "Легиона Свободы" Назаренко
10:25
Илон Маск
Илона Маска обвинили в нарушении условий соглашения о покупке Twitter
09:56
Ночью россияне ударили ракетами по Шпилевке Сумской области
09:41
Оккупанты применили фосфорные бомбы на защитников Азовстали, - советник мэра Мариуполя
09:38
Блинкен прибыл на неформальную встречу НАТО для обсуждения войны в Украине
09:01
Россия не достигла значительных территориальных достижений за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень истощения, - британская разведка
08:45
В Луганской области оккупанты попали в производственный цех "Азот" и по меньшей мере в 30 жилых домов, ранены четыре человека
08:30
Обновлено
Во Львове и области прогремели взрывы
08:16
Российские оккупанты продолжают наступать в направлении Барвенкового, Лиманского и Славянска, - Генштаб ВСУ
08:13
Сергей Притула
Во время трансляции Евровидения фонд Сергея Притулы собрал не менее 2.5 млн
07:37
Кулеба
Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим просто продолжить наши страдания и отложить следующий этап войны – Кулеба о переговорах с РФ
07:16
Российские кафиры нанесли Бучи ущерб на $449 млн
06:37
Зеленский наградил наградами героев Украины
05:22
Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023, - Ткаченко
04:48
Возможно, я сыграл последний матч, - Левандовски подтвердил, что близок к тому, чтобы покинуть "Баварию"
03:29
Евровидение-2023 намерены провести в Севастополе? Подборка лучших мемов после триумфа Kalush Orchestra
03:14
В Херсонской области российские оккупанты похитили бывшего депутата облсовета
02:38
Kalush Orchestra
Это яркое изображение не только вашего таланта, но и непреклонной поддержки вашей борьбы за свободу, – Джонсон отреагировал на триумф Kalush Orchestra
02:29
Мы сделаем все, чтобы участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь, - Зеленский
02:18
"Ущемление позвоночника": российские захватчики придумали новый способ, как отказаться от войны в Украине
02:01
"Слава Украине!" На Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra
01:52
В Запорожье российские оккупанты превратили училище в тюрьму: держат там своих военных, которые отказываются воевать
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV