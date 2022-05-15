Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".



"Брать опыт любой страны, в том числе Израиля, имеющего достаточно долгий период борьбы с терроризмом, просто не получится. В Украине совсем другие угрозы. Я имею в виду тип ракет и их дальность. Я не специалист по разбору ракеты, но здесь в Израиле мы знаем, что "безопасные комнаты" не выдерживают прямого попадания ракеты. То есть, они не гарантируют безопасность во время ракетных обстрелов. После последнего ракетного обстрела в Израиле и прямого попадания ракеты в "безопасную комнату" погиб ребенок", - рассказала Дрючкова.

Дрючкова подчеркнула, что украинские архитекторы не могут просто взять и скопировать проект бомбоубежищ Израиля. По ее словам, при проектировании бомбоубежищ следует учитывать типы ракет и вооружений, которые использует агрессор.

"В Украине нельзя просто взять и скопировать проект бомбоубежищ Израиля. Нужно учитывать типы ракет, используемых Россией. В Израиле мы понимаем, с какой стороны летит ракета. Однако, в Украине Россия использует различные вариации запуска своих ракет. Поэтому, просто копировать точно не нужно, но опыт Израиля нужно учитывать. В частности, по работе со СМИ, военной цензуры, внедрению и формированию. Поскольку, до 24 февраля многие люди в Украине не понимали, что такое воздушная тревога и не знали как действовать во время таких мероприятий", – добавила Дрючкова.