Украине не хватает координации с бизнесом в энергетических вопросах, – Бураковский

Об этом глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский рассказал в эфире "Эспрессо: капитал с Андреем Яницким" на телеканале "Эспрессо".



"У нас традиционная проблема: Украина начинает пополнять запасы угля, когда его уже начинает не хватать. Я не знаю, чем это объяснить. Тем не менее, постоянно возникает ситуация, когда к зиме не готово государство – с одной стороны, а с другой – частные компании, также играющие на этом рынке и смотрящие на государство", – сказал он.



Чтобы не доводить ситуацию до дефицита энергоресурсов, правительство должно взаимодействовать с бизнесом, пояснил Бураковский, имея в виду ДТЭК Рината Ахметова.



"Здесь нам не хватает координации. Мы можем по-разному относиться к энергетическим компаниям, но это существенный игрок на экономическом рынке. С ними нужно выстраивать нормальные экономические отношения", – сказал экономист.



Напомним, Украина вошла в отопительный сезон с низкими запасами угля. В ОП это объяснили глобальным дефицитом угля и агрессивными действиями РФ, которая заблокировала доставку угля по железной дороге, в частности, из Казахстана. Казахстан мог бы поставлять в Украину до 500 тысяч тонн угля ежемесячно.

В ноябре министр энергетики Герман Галущенко объяснил возникновение дефицита угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) ситуацией, которая сложилась на рынке. По его словам, компании не покупали уголь, поскольку не видели смысла работать себе в убыток.