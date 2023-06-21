Украине не хватает доноров, стоит попросить ЕС о присоединении к общему банку крови, - экс-замглавы Минздрава
Государство должно обратиться в ЕС, чтобы Украину приняли на время в общий европейский банк крови. Это нужно, чтобы компенсировать нехватку крови
Об этом в эфире Еспресо заявил доктор медицинских наук и бывший замминистра здравоохранения Украины Валерий Ивасюк.
"Есть случаи, когда переливают кровь от донора к пациенту сразу. Но от непроверенных доноров это нельзя делать, потому что кровь должна быть проверена на гепатит B, С, СПИД и сифилис. Это дни или недели", - сказал он.
Ивасюк сказал, что, по его мнению, нужно было сделать.
"Создать национальную службу и национальный банк крови и стратегического, динамического запаса крови и продуктов банка крови. Это означает штат профессиональных доноров, который может переливаться без проверки. Потому что этот человек подписывает с государством соглашение об уголовной ответственности, если он скрывает рискованные образы жизни. нас такого не происходит. Мы должны обратиться в ЕС, чтобы Украину приняли хоть на какой-то срок в общий европейский банк крови. У нас крови не хватает, раненые умирают от того, что они вовремя не получают достаточно крови и препаратов крови", - подытожил экс-чиновник.
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