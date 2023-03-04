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Украина может готовить отвод войск из некоторых районов Бахмута, - ISW

4 мартa, 2023 суббота
05:13
война с Россией

Украинские силы, вероятно, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута

Об этом пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном своде.

Российские войска пытаются захватить Бахмут, город, где до войны проживало около 70 тысяч человек, примерно с мая 2022 года и понесут огромные потери.

Кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута – один через реку Бахмутовка в северо-восточной части города и один по пути в поселок Хромово, к западу от Бахмута, пишет ISW.

Превентивное уничтожение мостов может являться показателем того, что украинские войска рассчитывают помешать продвижению российских войск в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода российских сил из Бахмута на запад. Советник президента Украины Александр Роднянский заявлял 28 февраля, что украинские войска могут в случае необходимости отступать с позиций в Бахмуте. Он также отметил, что район западнее Бахмута укреплен, поэтому даже в случае отступления ВСУ из города российские силы не смогут быстро продвинуться вперед.

Если украинское военное командование сочтет необходимым отвести войска, то, судя по заявлениям украинской стороны, это будет ограниченный и контролируемый уход военных из особо сложных секторов восточного Бахмута, считают эксперты.

  • Секретарь СНБО Данилов заявил , что ситуация в Бахмуте крайне сложная, но контролируемая.
  • Военные эксперты убеждены, что Бахмут выполнил свои задачи, и мы можем отойти.
Донетчина
Бахмут
потери окуппантов
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