Украина может готовить отвод войск из некоторых районов Бахмута, - ISW
Украинские силы, вероятно, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута
Об этом пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном своде.
Российские войска пытаются захватить Бахмут, город, где до войны проживало около 70 тысяч человек, примерно с мая 2022 года и понесут огромные потери.
Кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута – один через реку Бахмутовка в северо-восточной части города и один по пути в поселок Хромово, к западу от Бахмута, пишет ISW.
Превентивное уничтожение мостов может являться показателем того, что украинские войска рассчитывают помешать продвижению российских войск в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода российских сил из Бахмута на запад. Советник президента Украины Александр Роднянский заявлял 28 февраля, что украинские войска могут в случае необходимости отступать с позиций в Бахмуте. Он также отметил, что район западнее Бахмута укреплен, поэтому даже в случае отступления ВСУ из города российские силы не смогут быстро продвинуться вперед.
Если украинское военное командование сочтет необходимым отвести войска, то, судя по заявлениям украинской стороны, это будет ограниченный и контролируемый уход военных из особо сложных секторов восточного Бахмута, считают эксперты.
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