Украине, Молдове и Европе не нужен еще один фронт, - Кулеба о провокациях в непризнанном Приднестровье

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает ЕП.

"С Молдовой нужно работать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет этого государства. Мы будем делать это, даже несмотря на то, что мы ожидали лучшей реакции Молдовы на запросы о поддержке в начале вторжения", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Молдове не нужен еще один фронт в непризнанном Приднестровье, равно как Украине и Европе.

"Поэтому будем вместе сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", - добавил он.