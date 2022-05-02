Украине, Молдове и Европе не нужен еще один фронт, - Кулеба о провокациях в непризнанном Приднестровье
Украина продолжит сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее территориальную целостность на фоне обострения в непризнанном Приднестровье, где находятся российские войска
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает ЕП.
"С Молдовой нужно работать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет этого государства. Мы будем делать это, даже несмотря на то, что мы ожидали лучшей реакции Молдовы на запросы о поддержке в начале вторжения", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что Молдове не нужен еще один фронт в непризнанном Приднестровье, равно как Украине и Европе.
"Поэтому будем вместе сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", - добавил он.
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