На таких темах делают акцент международные издания 2 июня:

Будет ли Украина в НАТО в этом году и как победить россиян

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Внимание мировых медиа было приковано к европейскому саммиту в Молдове, где среди десятков лидеров свободной Европы был и президент Украины Владимир Зеленский. The New York Times подчеркнул слова Зеленского о том, что "этот год предназначен для принятия решений", имея в виду, что в этом году НАТО должно решить, давать ли Украине свое членство.

"Летом в Вильнюсе на саммите НАТО нужно четкое приглашение Украине от членов организации, необходимы гарантии безопасности на пути к членству в НАТО", - сказал президент Украины и отметил, что для Молдовы также важны гарантии безопасности.

В Politico обратили внимание , что украинский лидер приехал на саммит в Молдову, чтобы попросить гарантий безопасности именно тогда, когда Франция и Германия расходятся в этом вопросе.

"Но даже когда более 40 лидеров пообещали свою солидарность с Украиной на второй встрече так называемого Европейского политического сообщества, трудности в поддержке этого единства были очевидны. До и во время саммита лидеры подстраховались и проявляли конкурирующие позиции по все более спорному вопросу: какие гарантии безопасности может дать Киеву Западный альянс, чтобы убедиться, что Россия никогда не вернется, если ее вытолкнут. Президент Франции Эмманюэль Макрон задал тон в среду, призвав союзников предложить Киеву "ощутимые и надежные" гарантии безопасности - смена позиции Франции. Его немецкий коллега Олаф Шольц в четверг был более нерешительным, отказавшись предоставлять какие-либо подробности и указав, что это может быть вопросом после войны", — пишут в издании.

В The Washington Post отметили , что администрация президента США Байдена и ее союзники по НАТО разрабатывают планы обеспечения постоянной военной поддержки Украины после текущего наступления страны, надеясь, что долгосрочные соглашения безопасности создадут сильный сдерживающий фактор против будущей российской агрессии.

"Развивающиеся предложения являются альтернативой вступлению Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Перспективе, которая разделила страны-члены на тех, кто поддерживает просьбу Киева о немедленном вступлении в западный военный альянс, и тех, кто опасается, что это может ввергнуть блок в прямой конфликт с Россией", - пишут в издании.

Также в The Washington Post написали статью, которую назвали: "Чтобы освободить территорию, Украина должна разбить укрепленную оборону России". Цель грандиозного фортификационного проекта России — замедлить потенциальное наступление Украины и направить любые прорывающиеся украинские силы в узкую территорию. Чтобы отвоевать территорию и вытеснить россиян, украинцам придется пробивать эти укрепления. Для этого необходима специальная подготовка и снаряжение, а также тщательная разведка.

Швейцария голосует против передачи оружия

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В связи с российским вторжением разгорелась дискуссия о традиционно суровом нейтралитете Швейцарии. Несмотря на сильное давление со стороны Киева и его сторонников, Швейцария отказывается разрешать странам, владеющим швейцарским оружием, экспортировать его в Украину. Заявки Германии, Испании и Дании были отклонены со ссылкой на закон Швейцарии о военных материалах, запрещающий поставки оружия в зоны боевых действий.

Парламент Швейцарии проголосовал против закона, позволяющего третьим странам передавать в Украину оружие, произведенное в Швейцарии. В четверг Национальный совет в Берне проголосовал против законопроекта, известного как "Lex Ukraine", пишут в Der Spiegel.

Федеральный совет Швейцарии мог только в исключительных случаях разрешить реэкспорт оружия, произведенного в Швейцарии, если бы Совет Безопасности ООН осудил российскую агрессивную войну в Украине. Поскольку Россия имеет право вето в Совбезе ООН, о таком сценарии не может быть и речи.