Эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Если говорить об организационной и правовой составляющих, нам гораздо легче вступить в НАТО, чем в Европейский Союз. Ведь вступление в ЕС – это выполнение требований и большой массив законодательства. НАТО – это немного о другом, это о безопасности, военно-политическом альянсе. А эту военную и политическую составляющую мы уже фактически выполнили", - отметил Смолий.

Политэксперт убежден, что Украина уже отвечает стандартам Североатлантического альянса.

"Украина сегодня должна стремиться к членству в НАТО, ведь наша страна уже отвечает стандартам Альянса. То, как воюет украинская армия, как себя показывают защитники, использование оружия НАТО - это подтверждение того, что мы достойны быть в Североатлантическом альянсе", - отметил Андрей Смолий.

29 июня президент Польши Анджей Дуда заявил, что двери НАТО должны оставаться открытыми для Украины .

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что решение пригласить Финляндию и Швецию стать кандидатами в НАТО демонстрирует, что Путину не удалось закрыть двери НАТО .

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