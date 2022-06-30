Украине легче вступить в НАТО, чем в Европейский Союз, - политический эксперт Смолий
Политический эксперт Андрей Смолий считает, что на данном этапе Украине легче вступить в Североатлантический альянс, чем в Европейский Союз
Эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Если говорить об организационной и правовой составляющих, нам гораздо легче вступить в НАТО, чем в Европейский Союз. Ведь вступление в ЕС – это выполнение требований и большой массив законодательства. НАТО – это немного о другом, это о безопасности, военно-политическом альянсе. А эту военную и политическую составляющую мы уже фактически выполнили", - отметил Смолий.
Политэксперт убежден, что Украина уже отвечает стандартам Североатлантического альянса.
"Украина сегодня должна стремиться к членству в НАТО, ведь наша страна уже отвечает стандартам Альянса. То, как воюет украинская армия, как себя показывают защитники, использование оружия НАТО - это подтверждение того, что мы достойны быть в Североатлантическом альянсе", - отметил Андрей Смолий.
- 29 июня президент Польши Анджей Дуда заявил, что двери НАТО должны оставаться открытыми для Украины .
- В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что решение пригласить Финляндию и Швецию стать кандидатами в НАТО демонстрирует, что Путину не удалось закрыть двери НАТО .
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